UIT sube a S/5.500 para el 2026: MEF aprobó incremento del valor de Unidad Impositiva Tributaria

Mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF publicado hoy en el Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria a S/5.500 para el año 2026. Este monto representa un aumento de S/150 respecto a los S/5.350 vigentes este 2025.

Este nuevo valor de la UIT (S/5.500), que sirve como referencia para imposición de multas y la aplicación de normas tributarias, entrará en vigencia este 1 de enero.

¿Qué es una UIT?

De acuerdo con el Código Tributario, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es el valor, en soles, establecido por el Gobierno del Perú para determinar los impuestos, infracciones, multas y demás normas tributarias tanto a las empresas como a personas naturales. Este monto varía cada año, dependiendo de lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

