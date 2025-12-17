Alejandra Baigorria organizó un compartir navideño a lo grande junto con los trabajadores de su línea de ropa, a quienes sorprendió con una serie de costosos regalos. La popular ‘gringa de Gamarra’, destacó una vez más por los detalles que tuvo con su equipo, entregando electrodomésticos y canastas llenas de víveres que generó elogios en redes sociales.

“Este navideño es solo una pequeña muestra de lo agradecida que estoy con cada uno de ustedes”, expresó la exintegrante de 'Esto es guerra' en un emotivo mensaje, en el que resaltó el esfuerzo y compromiso de sus colaboradores. El evento contó también con la participación de su esposo, Said Palao, quien participó en el intercambio de regalo.

Alejandra Baigorria se luce con costosos regalos a sus trabajadores por Navidad

La empresaria organizó una reunión especial para sus trabajadores en la que no escatimó en gastos. Entre los regalos sorteados se encontraban televisores, lavadoras, licuadoras, ollas arroceras, tablets y otros electrodomésticos, los cuales fueron entregados durante el compartir navideño. Además, cada colaborador recibió una canasta grande con víveres, preparada personalmente por Alejandra Baigorria un día antes.

El evento se llevó a cabo en un local exclusivo y contó con un bufet criollo para todos los asistentes. En la organización también participó Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, quien apoyó con los preparativos de la celebración. Además, la exchica reality aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de sus trabajadores en el crecimiento de su marca. “Nada de esto sería posible sin su esfuerzo, compromiso y corazón", escribió en el mensaje que acompañó el video del evento.

Usuarios en redes sociales hacen peculiar pedido a Alejandra Baigorria

El gesto de Alejandra Baigorria no pasó desapercibido en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron a los videos del compartir navideño. Muchos destacaron la generosidad de la empresaria y el buen trato hacia sus colaboradores, resaltando que no es la primera vez que sorprende con este tipo de detalles en fechas especiales.

Entre los comentarios más recurrentes, varios internautas hicieron un peculiar pedido: que anuncie una próxima convocatoria laboral. “¿Cómo hago para trabajar en las empresas de Alejandra?”, “Avísenme cuando haya convocatoria para mandar mi CV” y “Ale nunca escatima en agasajar a sus colaboradores”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación.