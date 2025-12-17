HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      
Espectáculos

Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: “Es mi segunda casa”

El exchico reality y modelo argentino, Renzo Spraggon, contó que Migraciones le quitó la residencia y que enfrenta dificultades para regresar al país.

Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: “Es mi segunda casa”
Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: “Es mi segunda casa”

Renzo Spraggon, conocido por participar en reality shows y su carrera como modelo, reveló que desde octubre no puede entrar al Perú debido a la suspensión de su residencia. Según explicó, Migraciones retiró su estatus porque no cumplió con los plazos de permanencia fuera del país y se venció su carnet de extranjería.

El argentino permaneció nueve meses en su país natal para cuidar a sus padres durante una delicada enfermedad. Sin embargo, al intentar regresar, le negaron el ingreso. “Cuando volví hace un mes, me impidieron el ingreso. Me tuvieron toda una noche en un cuarto, me tuve que pagar mi pasaje y me tuve que volver a Argentina”, relató el modelo, describiendo la difícil situación que vivió.

TE RECOMENDAMOS

FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Quién es Renzo Spraggon, exnovio de Marina Mora e integrante ‘sorpresa’ de ‘La casa de Magaly’?

lr.pe

Motivos de la pérdida de residencia de Renzo Spraggon

De acuerdo con la información de ‘Magaly TV La Firme’, en 2024 Migraciones retiró la residencia de Renzo Spraggon porque superó el límite permitido de 180 días fuera del país. Además, el vencimiento de su carnet de extranjería complicó aún más la situación.

En 2025, Spraggon intentó ingresar como turista, modalidad que permite 90 días, pero excedió el plazo establecido nuevamente, generando que las autoridades no autorizaran su entrada al territorio peruano. Este incumplimiento provocó que su ingreso fuera bloqueado y su regreso postergado indefinidamente.

PUEDES VER: Renzo Spraggon rompe su silencio tras ser vinculado con Pamela López: 'Los caballeros no tenemos memoria'

lr.pe

Renzo Spraggon asegura que Perú es su segunda casa

El exchico reality expresó su cariño por Perú y su deseo de vivir en el país. “Es mi segunda casa, gracias a Perú puede solventar a mi familia. Amo a Perú, me gustaría vivir en Perú. Me siento más cómodo en Perú que en mi país”, comentó, dejando en claro su apego y gratitud hacia el país.

A pesar de los obstáculos legales, Spraggon mantiene la esperanza de regularizar su situación y volver a residir en Perú. Su historia generó apoyo entre seguidores, quienes reconocen su vínculo con el país y empatizan con la compleja situación que enfrenta.

Notas relacionadas
César BK denuncia agresión en reality colombiano ‘Titanes del Olimpo’: “Espero que tomen la decisión correcta”

César BK denuncia agresión en reality colombiano ‘Titanes del Olimpo’: “Espero que tomen la decisión correcta”

LEER MÁS
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

LEER MÁS
Influencer Tammy Parra revela que dejó al modelo peruano Diego Rodríguez porque se enamoró de su mánager: “Lo terminé por llamada”

Influencer Tammy Parra revela que dejó al modelo peruano Diego Rodríguez porque se enamoró de su mánager: “Lo terminé por llamada”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

LEER MÁS
¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Kenyi Succar se someterá a delicada operación por tumor maligno: “Tengo nervios”

Kenyi Succar se someterá a delicada operación por tumor maligno: “Tengo nervios”

LEER MÁS
Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

LEER MÁS
Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

LEER MÁS
Ricardo Morán rinde homenaje en ‘Yo Soy’ a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, tras ser asesinado: “Te vamos a honrar”

Ricardo Morán rinde homenaje en ‘Yo Soy’ a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, tras ser asesinado: “Te vamos a honrar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende con enormes compras para las canastas navideñas de sus trabajadores: “Me encanta”

Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025