Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: “Es mi segunda casa”
El exchico reality y modelo argentino, Renzo Spraggon, contó que Migraciones le quitó la residencia y que enfrenta dificultades para regresar al país.
Renzo Spraggon, conocido por participar en reality shows y su carrera como modelo, reveló que desde octubre no puede entrar al Perú debido a la suspensión de su residencia. Según explicó, Migraciones retiró su estatus porque no cumplió con los plazos de permanencia fuera del país y se venció su carnet de extranjería.
El argentino permaneció nueve meses en su país natal para cuidar a sus padres durante una delicada enfermedad. Sin embargo, al intentar regresar, le negaron el ingreso. “Cuando volví hace un mes, me impidieron el ingreso. Me tuvieron toda una noche en un cuarto, me tuve que pagar mi pasaje y me tuve que volver a Argentina”, relató el modelo, describiendo la difícil situación que vivió.
Motivos de la pérdida de residencia de Renzo Spraggon
De acuerdo con la información de ‘Magaly TV La Firme’, en 2024 Migraciones retiró la residencia de Renzo Spraggon porque superó el límite permitido de 180 días fuera del país. Además, el vencimiento de su carnet de extranjería complicó aún más la situación.
En 2025, Spraggon intentó ingresar como turista, modalidad que permite 90 días, pero excedió el plazo establecido nuevamente, generando que las autoridades no autorizaran su entrada al territorio peruano. Este incumplimiento provocó que su ingreso fuera bloqueado y su regreso postergado indefinidamente.
Renzo Spraggon asegura que Perú es su segunda casa
El exchico reality expresó su cariño por Perú y su deseo de vivir en el país. “Es mi segunda casa, gracias a Perú puede solventar a mi familia. Amo a Perú, me gustaría vivir en Perú. Me siento más cómodo en Perú que en mi país”, comentó, dejando en claro su apego y gratitud hacia el país.
A pesar de los obstáculos legales, Spraggon mantiene la esperanza de regularizar su situación y volver a residir en Perú. Su historia generó apoyo entre seguidores, quienes reconocen su vínculo con el país y empatizan con la compleja situación que enfrenta.