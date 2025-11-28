Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer
Actriz Natalia Salas preocupa a sus seguidores al revelar en vivo que se someterá a nueva cirugía antes de fin de año.
Natalia Salas reveló que una célula residual del cáncer ha persistido en su organismo y se alojó en una de sus vértebras. Por esta razón, la popular actriz anunció que se someterá a una nueva cirugía antes de fin de año, en la cual se le extirparán los ovarios y las trompas.
“Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque, como es un cáncer hormonal, digamos, mis ovarios, aunque están dormidos, están ahí como que se quieren despertar. Entonces, para que no se despierte, mejor ya me lo saco", declaró la exconductora de televisión al programa ‘Habla chino’, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.
Recordemos que ella venía interpretando al personaje de Mechita en la serie 'Eres mi bien'. Sin embargo, al enterarse de su diagnóstico decidió alejarse de la producción y enfocarse en su salud.
Natalia Salas se someterá a nueva cirugía para extirparse los ovarios y trompas
Natalia Salas, de 38 años y recientemente casada con su ahora esposo, Sergio Coloma, siempre ha compartido cada etapa de su lucha contra el cáncer, convencida de que su testimonio puede ayudar a salvar vidas y fomentar la prevención.
Durante su presencia en el programa ‘Habla chino’, de Aldo Miyashiro, la actriz explicó que “el cáncer no ha regresado de manera convencional”, pero que una célula cancerígena residual se encuentra en una de sus vértebras. “Supuestamente, ha quedado una partícula por mi cuerpo vagando y decidió posarse en una vértebra”, señaló.
Ella aseguró que este hallazgo fue posible gracias a sus chequeos anuales, que incluyen tomografías, escáner y gammagrafías. Los médicos determinaron que se trata de una lesión única y localizada en un costado de la vértebra.
¿Natalia Salas volverá a perder su cabello?
Durante su lucha contra el cáncer de mama, Natalia Salas pasó por quimioterapias que la llevaron a perder su cabello y hasta uno de sus senos. Sin embargo, para eliminar esta célula residual del cáncer en su vértebra, el tratamiento consiste en medicamentos específicos, por lo que la actriz no volverá a perderlo.
"Ahorita, yo estoy en tratamiento contra el cáncer nuevamente. Han añadido algunas medicinas y a mí mi oncólogo me dijo: 'Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo'", compartió.