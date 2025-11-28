HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Espectáculos

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Actriz Natalia Salas preocupa a sus seguidores al revelar en vivo que se someterá a nueva cirugía antes de fin de año. 

Natalia Salas se presentó en el programa 'Habla chino', conducido por Aldo Miyashiro. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
Natalia Salas se presentó en el programa 'Habla chino', conducido por Aldo Miyashiro. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.

Natalia Salas reveló que una célula residual del cáncer ha persistido en su organismo y se alojó en una de sus vértebras. Por esta razón, la popular actriz anunció que se someterá a una nueva cirugía antes de fin de año, en la cual se le extirparán los ovarios y las trompas.

“Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque, como es un cáncer hormonal, digamos, mis ovarios, aunque están dormidos, están ahí como que se quieren despertar. Entonces, para que no se despierte, mejor ya me lo saco", declaró la exconductora de televisión al programa ‘Habla chino’, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Recordemos que ella venía interpretando al personaje de Mechita en la serie 'Eres mi bien'. Sin embargo, al enterarse de su diagnóstico decidió alejarse de la producción y enfocarse en su salud.

PUEDES VER: Magaly se rinde ante el amor de Natalia Salas y Sergio Coloma en el día de su boda: "Una gran celebración de la vida"

lr.pe

Natalia Salas se someterá a nueva cirugía para extirparse los ovarios y trompas

Natalia Salas, de 38 años y recientemente casada con su ahora esposo, Sergio Coloma, siempre ha compartido cada etapa de su lucha contra el cáncer, convencida de que su testimonio puede ayudar a salvar vidas y fomentar la prevención.

Durante su presencia en el programa ‘Habla chino’, de Aldo Miyashiro, la actriz explicó que “el cáncer no ha regresado de manera convencional”, pero que una célula cancerígena residual se encuentra en una de sus vértebras. “Supuestamente, ha quedado una partícula por mi cuerpo vagando y decidió posarse en una vértebra”, señaló.

Ella aseguró que este hallazgo fue posible gracias a sus chequeos anuales, que incluyen tomografías, escáner y gammagrafías. Los médicos determinaron que se trata de una lesión única y localizada en un costado de la vértebra.  

PUEDES VER: Natalia Salas se despide de Mechita, su personaje en 'Eres mi bien', tras anunciar el regreso del cáncer: “Lo llevaré siempre en el corazón”

lr.pe

¿Natalia Salas volverá a perder su cabello?

Durante su lucha contra el cáncer de mama, Natalia Salas pasó por quimioterapias que la llevaron a perder su cabello y hasta uno de sus senos. Sin embargo, para eliminar esta célula residual del cáncer en su vértebra, el tratamiento consiste en medicamentos específicos, por lo que la actriz no volverá a perderlo.   

"Ahorita, yo estoy en tratamiento contra el cáncer nuevamente. Han añadido algunas medicinas y a mí mi oncólogo me dijo: 'Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo'", compartió.

Notas relacionadas
Magaly se rinde ante el amor de Natalia Salas y Sergio Coloma en el día de su boda: "Una gran celebración de la vida"

Magaly se rinde ante el amor de Natalia Salas y Sergio Coloma en el día de su boda: "Una gran celebración de la vida"

LEER MÁS
Natalia Salas comparte emotivas fotos de su boda religiosa con Sergio Coloma: "El mejor día de mi vida"

Natalia Salas comparte emotivas fotos de su boda religiosa con Sergio Coloma: "El mejor día de mi vida"

LEER MÁS
Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

LEER MÁS
Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

LEER MÁS
“Llena de luz”: Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

“Llena de luz”: Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

LEER MÁS
Sofía Franco responde a Magaly Medina luego de que la conductora de ATV la amenazara por decir que ampay fue armado: "Me encantaría verla en los tribunales"

Sofía Franco responde a Magaly Medina luego de que la conductora de ATV la amenazara por decir que ampay fue armado: "Me encantaría verla en los tribunales"

LEER MÁS
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025