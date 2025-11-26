La tiktoker Abigail Sulamita Salazar, conocida como Zully, fue invitada al programa 'Mande quien mande', donde la conductora María Pía Copello le consultó directamente por su evidente distancia con la streamer Milenka Nolasco. Cabe resaltar, que ambas influencer grababan contenido juntas a inicios del 2025, pero de un momento a otro dejaron de compartir streaming. Al respecto, Zully aseguró que su alejamiento se debería a temas laborales.

Zully detalla distanciamiento con Milenka Nolasco: ¿por qué dejaron de colaborar en TikTok y Kick?

Durante la emisión de 'Mande quien mande', María Pía Copello recordó que las tiktokers Zully y Milenka eran muy unidas y trabajaban juntas de forma habitual, por lo que la ausencia de contenido en dupla llamó la atención del público. Al respecto, Zully aclaró que no hay ningún conflicto y explicó que cada una está enfocada en su propio camino y que ambas se encuentran en etapas distintas de crecimiento.

"Cada una está en su crecimiento y está en lo suyo, pues. Ahorita, últimamente, estoy metida en mi negocio de fajas, en mis canciones que he sacado, estoy pendiente también en mis sueños", comentó.

¿Desde cuándo se dio el distanciamiento entre Zully y Milenka Nolasco?

Desde hace varios meses, circulan rumores sobre un posible distanciamiento entre Milenka Nolasco y Zully, creadoras de contenido que iniciaron su carrera juntas en TikTok y Kick. Todo iba bien hasta inicios del 2025. En varias oportunidades, Zully negó cualquier problema y aseguró que 'no pasaba nada', mientras que Milenka coincidió en que no existe conflicto, señalando que simplemente cada una está enfocada en sus propios proyectos.

Tras haber conseguido notoriedad en 2024 con transmisiones conjuntas junto al streamer Diealis, dejaron repentinamente de colaborar y surgieron comentarios de que seguidores de Milenka habrían promovido el cierre de la cuenta de Zully en TikTok. Al respecto, la streamer de la comunidad de 'gatchurras' descartó enfrentamientos personales y atribuyó las controversias a usuarios que buscan generar conflictos.