ANP alerta riesgo grave para la vida Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima
La ANP advirtió que la falta de atención especializada pone en situación crítica al periodista de Aguaytía y demandó una respuesta inmediata del Estado, con apoyo del Minsa, para garantizar su atención en Lima.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) alertó sobre el riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado en Aguaytía, y exigió al Estado activar de inmediato los mecanismos necesarios para su traslado urgente a Lima, donde requiere atención especializada en una cama UCI. La asociación señaló que el deterioro de su salud es reciente y que la demora en el acceso a servicios de alta complejidad incrementa el peligro para su integridad.
En un pronunciamiento público, la ANP informó que la condición de Mitzar Castillejos se ha complicado en los últimos días, por lo que resulta indispensable su derivación a un hospital de mayor capacidad resolutiva. La organización remarcó que la atención que necesita no está disponible en su localidad y que el tiempo es un factor determinante para estabilizar su estado clínico.
La asociación también emplazó al Minsa, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior a coordinar acciones urgentes. Entre las medidas demandadas figuran el traslado aéreo asistido a Lima, la asignación inmediata de una cama UCI y la cobertura integral del tratamiento. Para la ANP, la respuesta intersectorial es clave para evitar un desenlace irreversible.
Además de la atención médica, la ANP subrayó la obligación del Estado de garantizar la protección efectiva de Mitzar Castillejos, al tratarse de un periodista atacado por ejercer su labor informativa. La organización recordó que la seguridad y la salud de la prensa son responsabilidades públicas y que la inacción frente a estos casos debilita la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado.