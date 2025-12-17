HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

‘Gringo Karl’ reaparece y termina en comisaría tras fuerte pelea con amigo de su esposa

Una madrugada marcada por tensión y alcohol terminó con todos en la dependencia policial. El episodio volvió a poner al popular 'Gringo Karl' en el ojo público.

‘Gringo Karl’ reaparece y termina en comisaría tras fuerte pelea con amigo de su esposa
‘Gringo Karl’ reaparece y termina en comisaría tras fuerte pelea con amigo de su esposa

El ‘Gringo Karl’ vuelve a ser noticia tras protagonizar un violento incidente que lo llevó a una comisaría junto a su esposa y un tercer involucrado. El personaje, recordado por su relación pasada con Flor de Huaraz, reapareció en medio de un confuso altercado ocurrido en Collique.

Luego de años alejados de la exposición mediática, el extranjero volvió a captar la atención por un hecho policial que generó versiones cruzadas. El episodio ocurrió durante la madrugada y obligó a la intervención de las autoridades.

PUEDES VER: El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso negocio y Magaly Medina se sorprende: 'Es trabajador'

lr.pe

‘Gringo Karl’ protagoniza pelea que termina en comisaría

La mañana del 16 de diciembre, Carl Enslin, conocido como el ‘Gringo Karl’, fue visto en una comisaría acompañado de su esposa, Milagros Ávila, y un hombre con visibles signos de agresión. Según el parte policial, los tres habrían consumido bebidas alcohólicas dentro de la vivienda de la pareja antes de que se iniciara la gresca.

El documento detalla que el enfrentamiento ocurrió de madrugada y que, tras la pelea, todos fueron intervenidos por efectivos policiales. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron sobre la situación.

Esposa del Gringo Karl se pronuncia

De acuerdo con la declaración de Milagros Ávila ante las autoridades, el altercado se habría originado por celos. La mujer señaló que su esposo golpeó al otro sujeto, quien terminó con heridas visibles tras el enfrentamiento.

Quiero que se vaya de mi casa (¿A ti no te ha agredido?) No, no me agredió nada. (La sangre ¿de quién es?) De él, que se peleó por celos con otro hombre”, declaró la esposa del extranjero frente al policía de turno.

Celos, contradicciones y un herido tras el incidente

Durante la intervención, Milagros Ávila indicó que el hombre agredido sería su hermano. Sin embargo, al proporcionar el nombre completo, se evidenció que no compartían el mismo apellido, lo que despertó dudas en la diligencia policial.

El herido fue identificado como Peter David Aguilar Manuelo y fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica. Las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Cabe recordar que el ‘Gringo Karl’ mantiene una relación con la odontóloga desde el año 2018 y ambos tienen una hija de cuatro años. Pese a la estabilidad familiar que mostraban, el episodio dejó en evidencia un conflicto interno que terminó con consecuencias legales.

PUEDES VER: Flor de Huaraz sobre el Gringo Karl: 'Le lloré como a un muerto, pero ya estoy libre de penas'

lr.pe

‘Gringo Karl’ evita dar declaraciones tras la agresión

Luego de permanecer cerca de seis horas en la comisaría de Collique, el extranjero fue abordado por las cámaras del programa Magaly TV: La Firme. Al ser consultado sobre la pelea, evitó responder a las preguntas de la prensa.

“¿Es cierto que has encontrado a tu pareja con él?”, le preguntó el reportero, a lo que el personaje respondió de forma tajante: “No tengo nada que decir”.

Según lo leído por Magaly Medina a partir del parte policial, todos los involucrados habrían ingerido alcohol antes del altercado. Hasta el momento, ninguno ofreció una versión detallada de lo ocurrido, y el ex de Flor de Huaraz optó por guardar silencio ante los medios.

