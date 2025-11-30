La Bella Luz celebró su aniversario número 31 este sábado 29 de noviembre en el Parque Lloque Yupanqui. Una de las figuras invitadas a esta presentación fue Magaly Medina, 'madrina de la orquesta'. La conductora de televisión, quien anteriormente ha expresado abiertamente su gusto por la música de la agrupación, subió al escenario para bailar al ritmo de “Coqueta”, popular tema de la orquesta de cumbia peruana.

Magaly Medina estuvo acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano, quien quedó sorprendido por la presentación de la conductora. El clip rápidamente se viralizó y cientos de usuarios celebraron la decisión de la popular ‘Urraca’ de unirse al espectáculo sin dudarlo.

Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz

Magaly Medina apareció junto a Maria Pia Copello en el aniversario de La Bella Luz. Fiel a su estilo, la conductora de televisión se presentó con uno de los vestuarios de la agrupación de cumbia, lo que impresionó al público. "¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches (...) Yo sé que soy dos pies izquierdos", señaló la presentadora.

Tras una breve presentación, la popular 'Urraca' se atrevió a bailar 'Coqueta, tema musical de la agrupación de cumbia. Su euforia y carisma sorprendieron al público presente, que no dejaba de vitorearla y aplaudirla por la energía que mostró durante toda la presentación.

Este icónico momento se viralizó rápidamente en redes sociales y cientos de internautas y celebraron con entusiasmo la inesperada participación de la conductora. "Magaly Medina nos dio show", "Es la Irma Guerrero en La Bella Luz", "Magaly es única", "Los pasos prohibidos de Magaly me encantan", "Muy linda", "Lo dio todo Magaly Medina", "Como siempre Magaly dándolo todo", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.