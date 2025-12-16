HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
Ana Lucía Urbina tuvo que apoyar a Cielo Fernández tras quedarse sin voz en pleno show de Corazón Serrano y usuarios la elogian: “Súbanle el sueldo”

Durante un reciente concierto en Chiclayo, Cielo Fernández enfrentó un momento incómodo al interpretar ‘Qué bello’, por lo que buscó apoyo de sus compañeras para continuar con la canción.

Ana Lucía Urbina brilló al salvar la presentación de Cielo, recibiendo elogios en redes sociales por su talento. Fans destacan su dedicación y apoyo a las compañeras del grupo.
Ana Lucía Urbina brilló al salvar la presentación de Cielo, recibiendo elogios en redes sociales por su talento. Fans destacan su dedicación y apoyo a las compañeras del grupo. | Fotos: Facebook/Corazón Serrano

Corazón Serrano está enfocado en su 33 aniversario que se realizará el 7 de febrero del 2026 en el Estadio San Marcos, sin embargo, no deja de recorrer el Perú. El pasado domingo 14 de diciembre, la agrupación piurana llegó a Chiclayo para hacer bailar a miles de personas con lo mejor de su repertorio, que incluye cumbia, sanjuanito y merengue. Sin embargo, un suceso con Cielo Fernández fue lo que más dio de qué hablar.

Al Estadio Elías Aguirre llegaron Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Milagros Díaz y Cielo Fernández para hacer divertir al público con sus grandes éxitos, sin embargo, Cielo pasó un incómodo momento mientras interpretaba ‘Qué bello’, tema que hizo famoso cuando formaba parte de la agrupación Son del Duke. Cabe recordar que días atrás, Edwin Guerrero contó que la chiclayana fue diagnosticada con COVID-19 y al parecer, sigue en recuperación.

PUEDES VER: Ana Lucía Urbina vive incómodo momento durante entrevista en Ouke por singular pregunta: 'A mí no me gusta hablar de eso'

Ana Lucía ‘salvó’ a Cielo Fernández

“¿Por qué me miras así? / Mientras me visto sin ti / Recuerda bien este cuerpo, que fue tuyo a placer / Para amar y engañar / Ya no te mojes los labios / Ni me insinúes tus ganas / Eres tan bello y sensual / Que no sé si me iré ahora o mejor después”, fue la parte que Cielo Fernández cantó con normalidad.

Sin embargo, en el coro alejó el micrófono de sus labios para que el público la ayude con: “Y yo, que te deseo a morir / ¿Qué importa? Esta es la última vez”.  Aunque intentó retomar el coro, Cielo no logró cantar con tranquilidad, por lo que miró hacia sus compañeras, buscando apoyo. 

Fue en ese momento que entró a tallar Ana Lucía Urbina. “Qué bello cuando me amas así / Y muerdes cada parte de mí / Qué bellos son tus celos de hombre / Que sientes cada vez que me fui”, fue la parte que interpretó la piurana.

PUEDES VER: Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: 'Es parte de mi recuperación'

Usuarios elogian a Ana Lucía Urbina

Cabe indicar que no es la primera vez que Ana Lucía Urbina socorre a sus compañeras y así lo dejaron saber los usuarios de las redes sociales, por lo que no dudaron de llenarla de elogios. 

“Se está fregando la garganta en Corazón Serrano, y luego cuando ya no cante igual la sacarán como a Thamara, Estrella, que les dieron sus mejores años musicales y luego no las consideraron ni para el aniversario”, “No son de piedra, también se enferman, hablan como si supieran, no es fácil tampoco” y “Sin comentarios. Súbanle el sueldo a Ana Lucía, la única que sí trabaja”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

