Paul, viudo de Edita Guerrero, estuvo en prisión señalado por la muerte de la cantante de Corazón Serrano, pero fue liberado. | Foto: composición LR/YouTube

La familia Guerrero vuelve a estar en el centro de la atención pública. A casi 12 años de la partida de Edita Guerrero Neira, voz emblemática de Corazón Serrano, su hermano Edwin ha sorprendido al afirmar que Yrma y él no pueden acercarse a los hijos de la fallecida cantante. La confesión se dio en una entrevista distendida donde ambos estuvieron al lado de Lesly Águila, otro rostro histórico de la agrupación piurana.

Este episodio volvió a evidenciar las tensiones que aún separan a los fundadores de la orquesta y a Paul Olórtiga. El viudo de Edita —quien estuvo en prisión señalado por la muerte de la artista y posteriormente fue liberado— reaccionó con un contundente ultimátum.

Edwin Guerrero asegura que no les permiten acercarse a los hijos de Edita

La confesión se produjo durante una entrevista con Verónica Linares en su podcast 'La Linares', espacio en el que los integrantes de Corazón Serrano abordaron distintos aspectos de la agrupación. En un momento, la periodista preguntó por Melanie, hija de Edita Guerrero, al indagar sobre el papel de sus descendientes en el legado musical. Yrma Guerrero respondió con firmeza: "Se quedó con su papá".

Ante la insistencia de Linares sobre si mantenían contacto con su sobrina y si ella cantaba, Edwin sorprendió con una revelación. "A raíz de que hubo muchos problemas, muchas especulaciones, la verdad no nos permiten acercarnos. Es lo real", afirmó. Sin embargo, más adelante dejó entrever que sigue pendiente de sus sobrinos, al señalar: "Pero sabemos que Valentino, que es el mayor, es arquero, futbolista, dicen. Sabemos que es muy bueno".

Paul Olórtiga, viudo de Edita Guerrero, responde con firmeza a Edwin Guerrero

Tras las declaraciones de los hermanos Guerrero, Paul Olórtiga decidió pronunciarse públicamente y lanzó un mensaje directo en defensa de su nombre y de sus hijos. "Se está diciendo algo que no es cierto y está afectando mi nombre. Por respeto a mi familia jamás hablé nada de estos señores, pero hoy ha dicho el señor Edwin Guerrero que yo no permito ver a mis hijos. Lo tendrá que demostrar en el juzgado, ya que tengo un mandato judicial y constatación policial de que nunca han venido a ver a mis hijos por parte de usted", expresó con firmeza.

El viudo de Edita también cuestionó el rol de la orquesta en relación con los derechos de sus herederos. "Mis hijos se han alimentado, vestido y estudiado en los mejores colegios gracias a mi profesión, sabiendo todo el Perú que su madre fue fundadora, pero la pusieron como trabajadora para no darle lo que le corresponde a sus hijos", señaló. Finalmente, lanzó un ultimátum: "Si no se retracta en 48 horas, te mandaré la carta notarial por difamación. Pido respeto, sobre todo por mis hijos, que merecen crecer lejos de conflictos y comentarios injustos".