La periodista de espectáculos Daniela Cillóniz sorprendió a todos al revelar que la familia de Paco Bazán no aprobaría a Susana Alvarado como su pareja. La exconductora de Willax TV narró como, tras un encuentro casual con la hermana del exarquero de Universitario de Deportes, esta dejó entrever que no ve con buenos ojos la relación amorosa entre su hermano y la cantante de Corazón Serrano.

En entrevista con un popular podcast, la exconductora de ‘Amor, amor, amor” contó que coincidió con la hermana de Bazán en el ascensor de un edificio familiar. Aprovechó la oportunidad para preguntarle por Alvarado, pero la pariente cercana del conductor de 'El deportivo en otra cancha' apretó los labios, desvió la mirada y negó con la cabeza lenta y marcadamente, lo que dejó abierta la posibilidad de que la familia del exdeportista mantiene una postura negativa hacia la cantante de cumbia.

Familia de Paco Bazán no aprobaría relación con Susana Alvarado

“La familia de Paco no la quiere”, afirmó la Daniela Cillóniz durante su entrevista en el programa digital 'Chimichurri'. Luego trató de arreglar la situación diciendo “yo creo, yo creo”, y procedió a contar la anécdota del ascensor. El encuentro fue casual, ya que la abuela de la periodista vive en el mismo edificio que la hermana de Paco Bazán. Cillóniz aprovechó para preguntarle si veía a Paco Bazán.

"Y la familia de Paco no la quiere. Me encontré a la hermana de Paco… me la encontré en el ascensor el otro día y le digo: ‘Oye, ¿cómo está Paco? ¿Lo ves?’. ‘Sí’, me dice, ‘siempre’. ¿Y a su novia? Me hizo así una cara. ¡Ah, no la quieren para nada!”, detalló Daniela Cillóniz, quien generó una ola de comentarios en redes sociales sobre las posibles causas del rechazo hacia Susana Alvarado.

¿Dónde se conocieron Paco Bazán y Susana Alvarado?

Paco Bazán y Susana Alvarado cruzaron miradas por primera vez en las cabinas de radio de la 'Nueva Q', ella participando en el programa de Edwin Sierra junto a las integrantes de Corazón Serrano. En la cabina contigua, se encontraba Paco Bazán ejerciendo como conductor de Ritmo Romántica.

Fue por casualidad que el exfutbolista pasó de cerca, quedando encantado por la voz de la cantante, por lo que no pudo evitar entrar a saludar a la agrupación, ante lo cual Susana Alvarado se puso muy nerviosa. Días después, ambos volvieron a coincidir en el mismo lugar.