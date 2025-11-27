HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Espectáculos

Hija mayor de Melissa Klug anuncia que inició proceso para congelar sus óvulos: “Ya no falta nada”

Abogada Gianella Marquina se prepara para ser madre en unos años y sorprende al mostrar el proceso en sus redes sociales.

Gianella Marquina Klug es fruto de la relación entre Raúl Marquina y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
Gianella Marquina Klug es fruto de la relación entre Raúl Marquina y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció emocionada en redes sociales que inició el proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de convertirse en madre próximamente, un deseo que ella misma ha manifestado anteriormente.

“Ya no falta nada”, escribió la abogada de 26 años en Instagram, dónde además compartió la fotografía de su ecografía, confirmando que sus ovarios están llenos y que han vuelto a niveles óptimos. Esto le permitirá congelar sus óvulos.  

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD
Publicación de Gianella Marquina mostrando el proceso para convertirse en madre. Foto: Instagram.

Publicación de Gianella Marquina mostrando el proceso para convertirse en madre. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Hija de Melissa Klug se va hasta Jamaica para festejar el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina

lr.pe

Gianella Marquina comenzó el proceso para convertirse en madre en los próximos años

Gianella Marquina, fruto del romance entre el empresario Raúl Marquina y Melissa Klug, es la primera hija de la ‘blanca de Chucuito’ y que meses atrás egresó como abogada.

Ahora, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar en redes sociales que comenzó el proceso para congelar sus óvulos, como parte de sus planes para convertirse en madre en un futuro. La también influencer había postergado este paso debido al Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), condición hormonal que afectaba el estado de sus ovarios.

Tras lograr estabilizar los efectos de este trastorno, Gianella Marquina pudo empezar finalmente el procedimiento. “Mis ovarios llenitos, ya no falta nada congelar mis óvulos”, escribió la hija de Melissa Klug expresando su felicidad al compartir el importante avance en su proyecto de maternidad.

PUEDES VER: Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hija Gianella Marquina, junto con su expareja, y le dedica emotivo mensaje

lr.pe

Gianella Marquina viajó a Jamaica para celebrar el cumpleaños de su madrastra

En octubre de este año, Gianella Marquina viajó junto a su padre, Raúl Marquina, y su joven madrastra de 27 años, Gabriela Castillo, para festejar el cumpleaños de la pareja del empresario en Jamaica. La influencer compartió imágenes del evento en sus redes sociales, donde se le vio muy sonriente y disfrutando del momento.

 “Muchas gracias, hija mía, por acompañarnos en este lindo viaje”, le escribió Raúl a su hija, agradeciéndole su compañía. Vale recordar que el empresario y su hija mantienen una excelente relación. Incluso Melissa Klug recalcó que su expareja siempre se ha portado de maravillas en la crianza de Gianella y que continúa apoyándola en la actualidad.  

Notas relacionadas
Jesús Barco reconoce su error en 'Esta noche' tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

Jesús Barco reconoce su error en 'Esta noche' tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

LEER MÁS
Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
Jesús Barco reconoce su error en 'Esta noche' tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

Jesús Barco reconoce su error en 'Esta noche' tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

LEER MÁS
¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

LEER MÁS
Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: “Me duele profundamente”

Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: “Me duele profundamente”

LEER MÁS
Magaly Medina y María Pía Copello serán las madrinas de La Bella Luz y mostrarán sus pasos prohibidos en el Parque Lloque Yupanqui

Magaly Medina y María Pía Copello serán las madrinas de La Bella Luz y mostrarán sus pasos prohibidos en el Parque Lloque Yupanqui

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025