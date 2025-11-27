Hija mayor de Melissa Klug anuncia que inició proceso para congelar sus óvulos: “Ya no falta nada”

Gianella Marquina Klug es fruto de la relación entre Raúl Marquina y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.

Gianella Marquina Klug es fruto de la relación entre Raúl Marquina y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció emocionada en redes sociales que inició el proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de convertirse en madre próximamente, un deseo que ella misma ha manifestado anteriormente.

“Ya no falta nada”, escribió la abogada de 26 años en Instagram, dónde además compartió la fotografía de su ecografía, confirmando que sus ovarios están llenos y que han vuelto a niveles óptimos. Esto le permitirá congelar sus óvulos.

Publicación de Gianella Marquina mostrando el proceso para convertirse en madre. Foto: Instagram.

Gianella Marquina comenzó el proceso para convertirse en madre en los próximos años

Gianella Marquina, fruto del romance entre el empresario Raúl Marquina y Melissa Klug, es la primera hija de la ‘blanca de Chucuito’ y que meses atrás egresó como abogada.

Ahora, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar en redes sociales que comenzó el proceso para congelar sus óvulos, como parte de sus planes para convertirse en madre en un futuro. La también influencer había postergado este paso debido al Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), condición hormonal que afectaba el estado de sus ovarios.

Tras lograr estabilizar los efectos de este trastorno, Gianella Marquina pudo empezar finalmente el procedimiento. “Mis ovarios llenitos, ya no falta nada congelar mis óvulos”, escribió la hija de Melissa Klug expresando su felicidad al compartir el importante avance en su proyecto de maternidad.

Gianella Marquina viajó a Jamaica para celebrar el cumpleaños de su madrastra

En octubre de este año, Gianella Marquina viajó junto a su padre, Raúl Marquina, y su joven madrastra de 27 años, Gabriela Castillo, para festejar el cumpleaños de la pareja del empresario en Jamaica. La influencer compartió imágenes del evento en sus redes sociales, donde se le vio muy sonriente y disfrutando del momento.

“Muchas gracias, hija mía, por acompañarnos en este lindo viaje”, le escribió Raúl a su hija, agradeciéndole su compañía. Vale recordar que el empresario y su hija mantienen una excelente relación. Incluso Melissa Klug recalcó que su expareja siempre se ha portado de maravillas en la crianza de Gianella y que continúa apoyándola en la actualidad.