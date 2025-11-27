Melissa Klug reapareció en televisión para hablar abiertamente sobre su separación con Jesús Barco. La empresaria estuvo como invitada en el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. “Estuvo en un lugar donde no tenía que estar. No lo he disculpado”, confesó la madre de Samahara Lobatón al referirse al comportamiento del futbolista.

El programa mostró un adelanto donde Jesús Barco sorprende a Melissa Klug al aparecer en el set para pedirle perdón frente a cámaras. El exjugador de Alianza Universidad de Huánuco reconoció públicamente su responsabilidad en la ruptura. “Tomé una mala decisión”, afirmó.

Jesús Barco se confiesa y admite error tras el fin de su relación con Melissa Klug

Durante el avance del programa, que se emitirá este sábado 29 de noviembre a las 10:00 p. m., Jesús Barco se mostró arrepentido por las acciones que desataron la ruptura, luego de que el futbolista fue visto en una piscina junto a amigos y amigas, imágenes que habrían llevado a Melissa Klug a anunciar el final de su relación en redes sociales.

La empresaria, quien apareció con una figura renovada tras someterse a procedimientos estéticos, aseguró aún no perdonó a Jesús Barco, padre de su última hija. La escena del reencuentro promete ser una de las más comentadas, pues ambos se muestran visiblemente conmovidos mientras enfrentan sus diferencias en televisión nacional.

Melissa Klug y Jesús Barco protagonizan inesperado momento en fiesta de Samahara Lobatón

Días antes de la emisión del programa, Jesús Barco y Melissa Klug ambos fueron vistos juntos durante el cumpleaños de Samahara Lobatón, al que asistieron juntos. Sin embargo, un gesto de Jesús Barco llamó la atención del público.

En medio del concierto, el futbolista de 28 años intentó acercarse al rostro de la 'Blanca de Chucuito' al intentar consolarla luego de verla llorar, pero la reacción inmediata de ella mostró incomodidad y su expresión fue notoria.