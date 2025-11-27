HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Jesús Barco reconoce su error tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tome una mala decisión"

Jesús Barco cara a cara con Melissa Klug. El futbolista admitió que se equivocó tras ser visto con amigos en una piscina, lo cual habría provocado su separación con la madre de Samahara Lobatón

Melissa Klug y Jesús Barco cara a cara en 'Esta noche'. Foto: composición LR/difusión
Melissa Klug y Jesús Barco cara a cara en 'Esta noche'. Foto: composición LR/difusión

Melissa Klug reapareció en televisión para hablar abiertamente sobre su separación con Jesús Barco. La empresaria estuvo como invitada en el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. “Estuvo en un lugar donde no tenía que estar. No lo he disculpado”, confesó la madre de Samahara Lobatón al referirse al comportamiento del futbolista.

El programa mostró un adelanto donde Jesús Barco sorprende a Melissa Klug al aparecer en el set para pedirle perdón frente a cámaras. El exjugador de Alianza Universidad de Huánuco reconoció públicamente su responsabilidad en la ruptura. “Tomé una mala decisión”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melissa Klug rompe en llanto en cumpleaños de Samahara Lobatón y se muestra distante con Jesús Barco

lr.pe

Jesús Barco se confiesa y admite error tras el fin de su relación con Melissa Klug

Durante el avance del programa, que se emitirá este sábado 29 de noviembre a las 10:00 p. m., Jesús Barco se mostró arrepentido por las acciones que desataron la ruptura, luego de que el futbolista fue visto en una piscina junto a amigos y amigas, imágenes que habrían llevado a Melissa Klug a anunciar el final de su relación en redes sociales.

La empresaria, quien apareció con una figura renovada tras someterse a procedimientos estéticos, aseguró aún no perdonó a Jesús Barco, padre de su última hija. La escena del reencuentro promete ser una de las más comentadas, pues ambos se muestran visiblemente conmovidos mientras enfrentan sus diferencias en televisión nacional.

PUEDES VER: Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: 'Habemus vacaciones'

lr.pe

Melissa Klug y Jesús Barco protagonizan inesperado momento en fiesta de Samahara Lobatón

Días antes de la emisión del programa, Jesús Barco y Melissa Klug ambos fueron vistos juntos durante el cumpleaños de Samahara Lobatón, al que asistieron juntos. Sin embargo, un gesto de Jesús Barco llamó la atención del público.

En medio del concierto, el futbolista de 28 años intentó acercarse al rostro de la 'Blanca de Chucuito' al intentar consolarla luego de verla llorar, pero la reacción inmediata de ella mostró incomodidad y su expresión fue notoria.

Notas relacionadas
Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

LEER MÁS
Melissa Klug rompe en llanto en cumpleaños de Samahara Lobatón y se muestra distante con Jesús Barco

Melissa Klug rompe en llanto en cumpleaños de Samahara Lobatón y se muestra distante con Jesús Barco

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
Milett Figueroa reaparece en Lima con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa reaparece en Lima con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

LEER MÁS
Dayanita es denunciada por su expareja Miguel Rubio por agresión tras fuerte discusión: "Voy a ir hasta el último"

Dayanita es denunciada por su expareja Miguel Rubio por agresión tras fuerte discusión: "Voy a ir hasta el último"

LEER MÁS
Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

LEER MÁS
Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: “Me duele profundamente”

Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: “Me duele profundamente”

LEER MÁS
Tilsa Lozano lanza mensaje a Silvia Cornejo tras ampay de su esposo: “Sabe que él tiene una doble vida”

Tilsa Lozano lanza mensaje a Silvia Cornejo tras ampay de su esposo: “Sabe que él tiene una doble vida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025