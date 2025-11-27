Melissa Klug se quiebra al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

Melissa Klug reapareció en televisión nacional en el programa 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca, para hablar sobre su reciente separación de Jesús Barco. La 'Blanca de Chucuito' lloró a dar detalles de su relación el padre de su hija y aclaró que aún no lo ha perdonado, a pesar de que fueron vistos juntos en varias oportunidades.

Por primera vez, la chalaca se reunió con el futbolista en televisión. Jesús Barco reconoció su error y le pidió perdón a la madre de su hija: “Tomé una mala decisión”, en un gesto que abrió la posibilidad de reconciliación. La entrevista se emitirá este sábado 29 de noviembre por América Televisión después del 'Reventonazo'.

Melissa Klug confiesa que no perdonó a Jesús Barco

Durante el programa, Melissa Klug se mostró sensible al hablar de su ruptura y reiteró que no ha perdonado a Jesús Barco pese a las recientes apariciones públicas juntos, incluyendo en el cumpleaños de Samahara Lobatón, donde fueron vistos junto con sus hijas.

“Estuvo en un lugar donde no tenía que estar. Todavía no lo he disculpado”, declaró la chalaca en el adelanto del programa. En el video promocional, se observa cómo Jesús Barco toma de la mano a Melissa Klug para pedirle perdón. “Está temblando”, se le escucha decir a la chalaca mientras permanece frente a él.

Melissa Klug revela las cirugías estéticas a las que se sometió tras su separación

Además, la 'Blanca de Chucuito' aprovechó su reaparición para mostrar su renovada figura tras someterse a varias operaciones estéticas, incluyendo lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas para lograr una cintura estilizada al estilo de Thalía.

“Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona”, comentó la chalaca, quien se mostró orgullosa de los resultados y de cómo se siente tras su transformación.