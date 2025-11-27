HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Melissa Klug se quiebra al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

Melissa Klug revela que aún no perdona a Jesús Barco y aseguró que el futbolista "estuvo en un lugar donde no tenía que estar", tras ser visto en piscina con amigos.

Melissa Klug y Jesús Barco tienen una hija. Foto: composición LR/América TV
Melissa Klug y Jesús Barco tienen una hija. Foto: composición LR/América TV

Melissa Klug reapareció en televisión nacional en el programa 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca, para hablar sobre su reciente separación de Jesús Barco. La 'Blanca de Chucuito' lloró a dar detalles de su relación el padre de su hija y aclaró que aún no lo ha perdonado, a pesar de que fueron vistos juntos en varias oportunidades.

Por primera vez, la chalaca se reunió con el futbolista en televisión. Jesús Barco reconoció su error y le pidió perdón a la madre de su hija: “Tomé una mala decisión”, en un gesto que abrió la posibilidad de reconciliación. La entrevista se emitirá este sábado 29 de noviembre por América Televisión después del 'Reventonazo'.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: 'Lo lograste, mi vida'

lr.pe

Melissa Klug confiesa que no perdonó a Jesús Barco

Durante el programa, Melissa Klug se mostró sensible al hablar de su ruptura y reiteró que no ha perdonado a Jesús Barco pese a las recientes apariciones públicas juntos, incluyendo en el cumpleaños de Samahara Lobatón, donde fueron vistos junto con sus hijas.

“Estuvo en un lugar donde no tenía que estar. Todavía no lo he disculpado”, declaró la chalaca en el adelanto del programa. En el video promocional, se observa cómo Jesús Barco toma de la mano a Melissa Klug para pedirle perdón. “Está temblando”, se le escucha decir a la chalaca mientras permanece frente a él.

PUEDES VER: Melissa Klug rompe en llanto en cumpleaños de Samahara Lobatón y se muestra distante con Jesús Barco

lr.pe

Melissa Klug revela las cirugías estéticas a las que se sometió tras su separación

Además, la 'Blanca de Chucuito' aprovechó su reaparición para mostrar su renovada figura tras someterse a varias operaciones estéticas, incluyendo lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas para lograr una cintura estilizada al estilo de Thalía.

“Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona”, comentó la chalaca, quien se mostró orgullosa de los resultados y de cómo se siente tras su transformación.

Notas relacionadas
Jesús Barco reconoce su error tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tome una mala decisión"

Jesús Barco reconoce su error tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tome una mala decisión"

LEER MÁS
Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

LEER MÁS
Melissa Klug rompe en llanto en cumpleaños de Samahara Lobatón y se muestra distante con Jesús Barco

Melissa Klug rompe en llanto en cumpleaños de Samahara Lobatón y se muestra distante con Jesús Barco

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

LEER MÁS
Milett Figueroa reaparece en Lima con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa reaparece en Lima con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

LEER MÁS
Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: “Me duele profundamente”

Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: “Me duele profundamente”

LEER MÁS
Jesús Barco reconoce su error tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

Jesús Barco reconoce su error tras su separación con Melissa Klug y le pide perdón: "Tomé una mala decisión"

LEER MÁS
Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025