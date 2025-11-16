La influencer y empresaria Melissa Klug protagonizó un inesperado reencuentro con su expareja y padre de su hija mayor, Raúl Marquina, durante la celebración por los 26 años de Gianella Marquina. La joven abogada compartió en Instagram las fotos de la reunión familiar, donde ambos padres coincidieron para acompañarla en su día especial. “Feliz cumpleaños, hijita de mi alma… te amo más de lo que las palabras pueden decir”, escribió Melissa, dedicándole un emotivo mensaje público a su primogénita.

Aunque la 'Blanca de Chucuito' y Marquina fueron captados en el mismo ambiente de la fiesta, lo que generó comentarios sobre la cordial relación que mantienen pese a no coincidir con frecuencia. La reunión familiar también despertó rumores por la ausencia de Jesús Barco, expareja reciente de la empresaria.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Mensaje de Melissa Klug. Foto: Instagram

Melissa Klug y su expareja se reencuentran en cumpleaños de su hija

La celebración número 26 de Gianella Marquina reunió a toda su familia, incluidas sus hermanas menores, un grupo selecto de amigas cercanas y sus padres, Melissa Klug y Raúl Marquina. La joven abogada compartió en su cuenta de Instagram las instantáneas del evento con el reencuentro de sus padres, quienes no suelen coincidir públicamente.

Melissa Klug acompañó la publicación de Gianella con un mensaje cargado de emoción y orgullo: “Feliz cumpleaños, hijita de mi alma. Tú fuiste la primera en enseñarme lo que es amar sin límites… Que la vida te abrace con todo lo bonito que mereces”. Sus palabras reafirmaron el fuerte vínculo que comparte con su hija mayor, quien se graduó como abogada.

Lo que también llamó la atención fue la ausencia de Jesús Barco, la pareja más reciente de Melissa Klug, con quien, pese a haber anunciado su separación semanas atrás, fue vista saliendo de una clínica. Sin embargo, en esta ocasión, Barco no formó parte de la celebración.