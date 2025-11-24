¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

El Miss International 2025 está cada vez más cerca de coronar a su nueva reina. Este 27 de noviembre, casi 80 candidatas competirán por el título en el Yoyogi National Gymnasium en Tokio, donde la vietnamita Thanh Thủy entregará la corona tras un destacado año de labor internacional. La representación peruana está a cargo de Nathie Quijano, quien busca dejar en alto el nombre del Perú y obtener el ansiado título.

La final se realizará después de una brillante preliminar, en la que todas las participantes lucieron sus trajes típicos, vestidos de noche y trajes de baño. El certamen será transmitido en vivo a través de su plataforma oficial, por lo que miles de seguidores alrededor del mundo podrán seguir el minuto a minuto. Aquí te contamos a qué hora ver el Miss International 2025 según tu país y cómo acceder a la transmisión.

¿A qué hora es el Miss International 2025 en Perú, México y otros países?

El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). Según la diferencia horaria, esta será la hora de transmisión en varios países:

Final del Miss International 2025 en Perú: 3:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en México: 1:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Miami): 4:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Venezuela: 4:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en inal del Miss International 2025 en Colombia: 3:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Chile: 5:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Argentina: 5:00 a. m.

Final el Miss International 2025 en España: 10:00 a. m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Miss International 2025?

La transmisión oficial del Miss International 2025 será a través del canal de YouTube del certamen, plataforma en la que se podrá seguir la gala completa sin restricciones. El evento será emitido en tiempo real desde Japón y permitirá ver cada etapa: apertura, discursos, pasarela, selección del Top y coronación final.

Los seguidores de la peruana Nathie Quijano podrán acompañar su presentación y apoyar su participación a través del chat en vivo del canal oficial. Esta modalidad asegura acceso gratuito, en alta calidad y desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Lista completa de candidatas del Miss International 2025