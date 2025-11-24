¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países
El Miss International 2025 celebrará su gran final este 27 de noviembre en Tokio, con casi 80 candidatas en competencia. Conoce el horario del certamen en Perú y otros países, así como los canales y plataformas donde podrás verlo EN VIVO.
El Miss International 2025 está cada vez más cerca de coronar a su nueva reina. Este 27 de noviembre, casi 80 candidatas competirán por el título en el Yoyogi National Gymnasium en Tokio, donde la vietnamita Thanh Thủy entregará la corona tras un destacado año de labor internacional. La representación peruana está a cargo de Nathie Quijano, quien busca dejar en alto el nombre del Perú y obtener el ansiado título.
La final se realizará después de una brillante preliminar, en la que todas las participantes lucieron sus trajes típicos, vestidos de noche y trajes de baño. El certamen será transmitido en vivo a través de su plataforma oficial, por lo que miles de seguidores alrededor del mundo podrán seguir el minuto a minuto. Aquí te contamos a qué hora ver el Miss International 2025 según tu país y cómo acceder a la transmisión.
¿A qué hora es el Miss International 2025 en Perú, México y otros países?
El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). Según la diferencia horaria, esta será la hora de transmisión en varios países:
- Final del Miss International 2025 en Perú: 3:00 a. m.
- Final del Miss International 2025 en México: 1:00 a. m.
- Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Miami): 4:00 a. m.
- Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 a. m.
- Final del Miss International 2025 en Venezuela: 4:00 a. m.
- Final del Miss International 2025 en inal del Miss International 2025 en Colombia: 3:00 a. m.
- Final del Miss International 2025 en Chile: 5:00 a. m.
- Final del Miss International 2025 en Argentina: 5:00 a. m.
- Final el Miss International 2025 en España: 10:00 a. m.
¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Miss International 2025?
La transmisión oficial del Miss International 2025 será a través del canal de YouTube del certamen, plataforma en la que se podrá seguir la gala completa sin restricciones. El evento será emitido en tiempo real desde Japón y permitirá ver cada etapa: apertura, discursos, pasarela, selección del Top y coronación final.
Los seguidores de la peruana Nathie Quijano podrán acompañar su presentación y apoyar su participación a través del chat en vivo del canal oficial. Esta modalidad asegura acceso gratuito, en alta calidad y desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Lista completa de candidatas del Miss International 2025
- Albania – Gledia Preka
- Angola – Lauriela Martins
- Argentina – Daian Stefani Pereyra
- Australia – Bella De la Cruz
- Bangladesh – Jessia Islam
- Bélgica – Elizabeth Victoria Raska
- Bolivia – Paola Guzmán Sánchez
- Brasil – Loraine Lumatelli
- Camboya – Pichvoleak Así que
- Canadá – Raquel Murgel
- Chile – Nallely Bobadilla
- China – Él Le Wei
- Islas Cook – Zoe Hoff
- Colombia – Catalina Duque
- Costa Rica – Shakira Graham
- Cuba – Rosangela Rizo
- República Checa – Simona Procházková
- Dinamarca – Asta Klæstrup Nielsen
- República Dominicana – Anita Maspons
- Ecuador – Eunice Rivadeneira
- El Salvador – Alva Echegoyen
- Etiopía – Felicity Feleke
- Finlandia – Vera Eloranta
- Francia – Laura Hérault
- Ghana – Portia Akua Mensah
- Grecia – Ntaniela Palousi
- Guatemala – Hilda Gutiérrez
- Hawái – Maya Kāneali'i
- Honduras – Irma Handal
- Hong Kong – Alicia Mui
- India – Roosh Sindhu
- Indonesia – Melliza Xaviera Yulian
- Italia – Egle Fruttauro
- Jamaica – Shante Jarrett
- Japón – Ai Nozaki
- Kenia – Muthoni Kariuki
- Liberia – Precioso Lemu Flomo
- Macao – Katrina Wan
- Malasia – Allyson Ee
- Malta – Demi Mock
- Mauricio – Naarmeen Bernon
- México – Natalia Garibay
- Mongolia – Tsegmid Bayarchimeg
- Montenegro – Ana Dedvukaj
- Myanmar – Nan Inzali
- Namibia – Uatjiri Mbaisa
- Nepal – Urusha Bhandari
- Países Bajos – Serena Darder Aguilar
- Nueva Zelanda – Britney Pringle
- Nicaragua – Verónica Iglesias
- Nigeria – Fe Ekwebenam
- Noruega – Nikoline Andresen
- Pakistán – Mia Sadique
- Paraguay – Ayhelen Ríos
- Perú – Nathie Quijano
- Filipinas – Myrna Esguerra
- Polonia – Maja Todd
- Portugal – Sofía Mota Jorge
- Puerto Rico – Zamira Lee Allende
- Reunión – Manon K/bidi
- Rumania – Georgiana Popescu
- Rusia – Ekaterina Romanova
- Singapur – Tanisha Tan
- Sudáfrica – Sinamile Dlamini
- España – Idayra Tena
- Sri Lanka – Sheneli Romaya
- Taiwán – Yi Han Chiu
- Tanzania – Efrazia Makene
- Tailandia – Jarupiya Boribalburibhand
- Túnez – Oumaima Moussa
- Turquía – Ayşe Sena Seref
- Islas Turcas y Caicos – Farrah Grant
- Ucrania – Anna Lutsenko
- Reino Unido – Sophie Wallace
- Estados Unidos – Nicky Kandola
- Islas Vírgenes de EE.UU. – Sikeza Fowlks
- Venezuela – Alessandra Guillén
- Vietnam – Kiều Duy Nguyễn
- Zimbabue – Yollanda Chimbarami