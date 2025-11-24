HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

El Miss International 2025 celebrará su gran final este 27 de noviembre en Tokio, con casi 80 candidatas en competencia. Conoce el horario del certamen en Perú y otros países, así como los canales y plataformas donde podrás verlo EN VIVO.

Miss International 2025 se realizará el 27 de noviembre. Foto: composición LR/difusión
Miss International 2025 se realizará el 27 de noviembre. Foto: composición LR/difusión

El Miss International 2025 está cada vez más cerca de coronar a su nueva reina. Este 27 de noviembre, casi 80 candidatas competirán por el título en el Yoyogi National Gymnasium en Tokio, donde la vietnamita Thanh Thủy entregará la corona tras un destacado año de labor internacional. La representación peruana está a cargo de Nathie Quijano, quien busca dejar en alto el nombre del Perú y obtener el ansiado título.

La final se realizará después de una brillante preliminar, en la que todas las participantes lucieron sus trajes típicos, vestidos de noche y trajes de baño. El certamen será transmitido en vivo a través de su plataforma oficial, por lo que miles de seguidores alrededor del mundo podrán seguir el minuto a minuto. Aquí te contamos a qué hora ver el Miss International 2025 según tu país y cómo acceder a la transmisión.

¿A qué hora es el Miss International 2025 en Perú, México y otros países?

El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). Según la diferencia horaria, esta será la hora de transmisión en varios países:

  • Final del Miss International 2025 en Perú: 3:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en México: 1:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Miami): 4:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Venezuela: 4:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en inal del Miss International 2025 en Colombia: 3:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Chile: 5:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Argentina: 5:00 a. m.
  • Final el Miss International 2025 en España: 10:00 a. m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Miss International 2025?

La transmisión oficial del Miss International 2025 será a través del canal de YouTube del certamen, plataforma en la que se podrá seguir la gala completa sin restricciones. El evento será emitido en tiempo real desde Japón y permitirá ver cada etapa: apertura, discursos, pasarela, selección del Top y coronación final.

Los seguidores de la peruana Nathie Quijano podrán acompañar su presentación y apoyar su participación a través del chat en vivo del canal oficial. Esta modalidad asegura acceso gratuito, en alta calidad y desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Lista completa de candidatas del Miss International 2025

  1. Albania – Gledia Preka
  2. Angola – Lauriela Martins
  3. Argentina – Daian Stefani Pereyra
  4. Australia – Bella De la Cruz
  5. Bangladesh – Jessia Islam
  6. Bélgica – Elizabeth Victoria Raska
  7. Bolivia – Paola Guzmán Sánchez
  8. Brasil – Loraine Lumatelli
  9. Camboya – Pichvoleak Así que
  10. Canadá – Raquel Murgel
  11. Chile – Nallely Bobadilla
  12. China – Él Le Wei
  13. Islas Cook – Zoe Hoff
  14. Colombia – Catalina Duque
  15. Costa Rica – Shakira Graham
  16. Cuba – Rosangela Rizo
  17. República Checa – Simona Procházková
  18. Dinamarca – Asta Klæstrup Nielsen
  19. República Dominicana – Anita Maspons
  20. Ecuador – Eunice Rivadeneira
  21. El Salvador – Alva Echegoyen
  22. Etiopía – Felicity Feleke
  23. Finlandia – Vera Eloranta
  24. Francia – Laura Hérault
  25. Ghana – Portia Akua Mensah
  26. Grecia – Ntaniela Palousi
  27. Guatemala – Hilda Gutiérrez
  28. Hawái – Maya Kāneali'i
  29. Honduras – Irma Handal
  30. Hong Kong – Alicia Mui
  31. India – Roosh Sindhu
  32. Indonesia – Melliza Xaviera Yulian
  33. Italia – Egle Fruttauro
  34. Jamaica – Shante Jarrett
  35. Japón – Ai Nozaki
  36. Kenia – Muthoni Kariuki
  37. Liberia – Precioso Lemu Flomo
  38. Macao – Katrina Wan
  39. Malasia – Allyson Ee
  40. Malta – Demi Mock
  41. Mauricio – Naarmeen Bernon
  42. México – Natalia Garibay
  43. Mongolia – Tsegmid Bayarchimeg
  44. Montenegro – Ana Dedvukaj
  45. Myanmar – Nan Inzali
  46. Namibia – Uatjiri Mbaisa
  47. Nepal – Urusha Bhandari
  48. Países Bajos – Serena Darder Aguilar
  49. Nueva Zelanda – Britney Pringle
  50. Nicaragua – Verónica Iglesias
  51. Nigeria – Fe Ekwebenam
  52. Noruega – Nikoline Andresen
  53. Pakistán – Mia Sadique
  54. Paraguay – Ayhelen Ríos
  55. Perú – Nathie Quijano
  56. Filipinas – Myrna Esguerra
  57. Polonia – Maja Todd
  58. Portugal – Sofía Mota Jorge
  59. Puerto Rico – Zamira Lee Allende
  60. Reunión – Manon K/bidi
  61. Rumania – Georgiana Popescu
  62. Rusia – Ekaterina Romanova
  63. Singapur – Tanisha Tan
  64. Sudáfrica – Sinamile Dlamini
  65. España – Idayra Tena
  66. Sri Lanka – Sheneli Romaya
  67. Taiwán – Yi Han Chiu
  68. Tanzania – Efrazia Makene
  69. Tailandia – Jarupiya Boribalburibhand
  70. Túnez – Oumaima Moussa
  71. Turquía – Ayşe Sena Seref
  72. Islas Turcas y Caicos – Farrah Grant
  73. Ucrania – Anna Lutsenko
  74. Reino Unido – Sophie Wallace
  75. Estados Unidos – Nicky Kandola
  76. Islas Vírgenes de EE.UU. – Sikeza Fowlks
  77. Venezuela – Alessandra Guillén
  78. Vietnam – Kiều Duy Nguyễn
  79. Zimbabue – Yollanda Chimbarami
