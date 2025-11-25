Nathie Quijano cuenta con una amplía experiencia en el mundo de las pasarelas. Foto / Composición: LR

Nathie Quijano cuenta con una amplía experiencia en el mundo de las pasarelas. Foto / Composición: LR

Nathie Quijano fue coronada como Miss Perú International 2025 y hoy se perfila como una fuerte participante rumbo a 63 ° edición del Miss International 2025, uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Con una preparación sólida en el mundo de las pasarelas y una formación profesional en el periodismo, la joven modelo busca obtener la primera corona para el Perú.

La final de Miss Perú Internacional 2025 se celebró en Lima, donde Nathie se consolidó rápidamente como favorita tanto para el jurado como para el público. Finalmente, se convirtió en la sucesora de Sofía Cajo.

TE RECOMENDAMOS ARTISTAS DISTANCIADOS DE SUS PADRES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo

La historia de Nathie Quijano

Nathie Quijano nació el 18 de junio de 1999 en Lima. Aunque es conocida por su presencia en las pasarelas, también es bachiller en Periodismo por la Universidad de Lima. Esta vocación nació gracias a una conversación con su padre, hoy fallecido, quien – según compartió la modelo en Instagram – la motivó a seguir esta profesión. "El periodismo es para valientes y tú lo eres", recordó en una publicación del 1 de noviembre de 2024.

A sus 23 años, ya acumula experiencia en varios escenarios de moda: fue candidata a Miss Teen Model Puno 2016, modelo de la Semana de la Moda de Lima en el 217 y finalista del Miss Perú, donde quedó entre las 11 mejore entre 22 aspirantes. El 4 de mayo de 2025 participó en el Miss Perú International, organizado en Triax Televisión en Santiago de Surco, compitiendo contra otras 14 candidatas. Ese día obtuvo la coronal nacional y el pase directo para representar el Perú en la final del Miss Internacional 2025, que se llevará a cabo en Tokio.

¿Cuánto mide Nathie Quijano?

Nathie Quijano mide 1.80 metros, una estatura que resalta gracias a su presencia escénica, elegancia, postura y compromiso social.

¿Cuándo es la final del Miss International 2025?

Nathie Quijano competirá en el Miss International 2025 el jueves 27 de noviembre en Tokio, Japón. Allí buscará alzar la corona que, en el 2024, ganó la vietnamita Huýnh Thj Thanh Thú.

¿Dónde ver a Nathie Quijano en el Miss International 2025?

El Miss International 2025 podrá verse a través del canal oficial de YouTube del certamen de belleza, el cual contará con subtítulos para la gala final del 27 de noviembre. El evento se realizará en el Gimnasio Nacional Yoyogi, en Tokio, Japón.

Sin embargo, solo los miembros de YouTube que paguen una membresía de $2.800 o S/10 podrán acceder a la coronación en vivo y a contenidos exclusivos.

¿A qué hora es el Miss Internacional 2025 en Perú y otros países?

El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). Según la diferencia horaria, esta será la hora de transmisión en varios países:

Final del Miss International 2025 en Perú y Colombia: 4:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en México: 3:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Miami): 4:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Venezuela: 5:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en Chile y Argentina: 5:00 a. m.

Final del Miss International 2025 en España: 10:00 a. m.

Curiosidades del Miss International