HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Quién es Nathie Quijano, la modelo peruana que brilla en el Miss International 2025 y que busca traer la corona a Perú

Nathie Quijano cuenta con una preparación sólida en el mundo de las pasarelas. Además, la joven de 23 años, es bachiller en Periodismo por la Universidad de Lima.

Nathie Quijano cuenta con una amplía experiencia en el mundo de las pasarelas. Foto / Composición: LR
Nathie Quijano cuenta con una amplía experiencia en el mundo de las pasarelas. Foto / Composición: LR

Nathie Quijano fue coronada como Miss Perú International 2025 y hoy se perfila como una fuerte participante rumbo a 63 ° edición del Miss International 2025, uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Con una preparación sólida en el mundo de las pasarelas y una formación profesional en el periodismo, la joven modelo busca obtener la primera corona para el Perú.

La final de Miss Perú Internacional 2025 se celebró en Lima, donde Nathie se consolidó rápidamente como favorita tanto para el jurado como para el público. Finalmente, se convirtió en la sucesora de Sofía Cajo.

TE RECOMENDAMOS

ARTISTAS DISTANCIADOS DE SUS PADRES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo

lr.pe

La historia de Nathie Quijano

Nathie Quijano nació el 18 de junio de 1999 en Lima. Aunque es conocida por su presencia en las pasarelas, también es bachiller en Periodismo por la Universidad de Lima. Esta vocación nació gracias a una conversación con su padre, hoy fallecido, quien – según compartió la modelo en Instagram – la motivó a seguir esta profesión.  "El periodismo es para valientes y tú lo eres", recordó en una publicación del 1 de noviembre de 2024.

A sus 23 años, ya acumula experiencia en varios escenarios de moda: fue candidata a Miss Teen Model Puno 2016, modelo de la Semana de la Moda de Lima en el 217 y finalista del Miss Perú, donde quedó entre las 11 mejore entre 22 aspirantes. El 4 de mayo de 2025 participó en el Miss Perú International, organizado en Triax Televisión en Santiago de Surco, compitiendo contra otras 14 candidatas. Ese día obtuvo la coronal nacional y el pase directo para representar el Perú en la final del Miss Internacional 2025, que se llevará a cabo en Tokio.

PUEDES VER: ¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

lr.pe

¿Cuánto mide Nathie Quijano?

Nathie Quijano mide 1.80 metros, una estatura que resalta gracias a su presencia escénica, elegancia, postura y compromiso social.

¿Cuándo es la final del Miss International 2025?

Nathie Quijano competirá en el Miss International 2025 el jueves 27 de noviembre en Tokio, Japón. Allí buscará alzar la corona que, en el 2024, ganó la vietnamita Huýnh Thj Thanh Thú.

PUEDES VER: ¿Dónde ver el Miss International 2025 EN VIVO? Canales de TV y plataformas por país

lr.pe

¿Dónde ver a Nathie Quijano en el Miss International 2025?

El Miss International 2025 podrá verse a través del canal oficial de YouTube del certamen de belleza, el cual contará con subtítulos para la gala final del 27 de noviembre. El evento se realizará en el Gimnasio Nacional Yoyogi, en Tokio, Japón.

Sin embargo, solo los miembros de YouTube que paguen una membresía de $2.800 o S/10 podrán acceder a la coronación en vivo y a contenidos exclusivos.

¿A qué hora es el Miss Internacional 2025 en Perú y otros países?

El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). Según la diferencia horaria, esta será la hora de transmisión en varios países:

  • Final del Miss International 2025 en Perú y Colombia: 4:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en México: 3:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Miami): 4:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Venezuela: 5:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en Chile y Argentina: 5:00 a. m.
  • Final del Miss International 2025 en España: 10:00 a. m.

PUEDES VER: ¿Cuándo es la final del Miss International 2025? Fecha, hora y dónde ver el certamen de belleza

lr.pe

Curiosidades del Miss International

  • La ganadora del Miss International se convierte en embajadora de la paz y el amor ante UNICEF.
  • Cabe destacar que el concurso no exige que la candidata sea una ganadora nacional para ser aceptada en el certamen de belleza, por lo cual, muchos países envían delegadas designados o concursantes que ocuparon una segunda o tercera posición en el certamen nacional.

Notas relacionadas
¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

LEER MÁS
Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo

Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo

LEER MÁS
¿Dónde ver el Miss International 2025 EN VIVO? Canales de TV y plataformas por país

¿Dónde ver el Miss International 2025 EN VIVO? Canales de TV y plataformas por país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluiría canción peruana

¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluiría canción peruana

LEER MÁS
Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

LEER MÁS
Dua Lipa concierto en Perú EN VIVO: setlist, horarios y acceso para su show en San Marcos

Dua Lipa concierto en Perú EN VIVO: setlist, horarios y acceso para su show en San Marcos

LEER MÁS
La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss International 2025? Fecha, hora y dónde ver el certamen de belleza

¿Cuándo es la final del Miss International 2025? Fecha, hora y dónde ver el certamen de belleza

LEER MÁS
¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Entretenimiento

Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios, entradas y acceso para su show en San Marcos

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025