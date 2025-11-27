Miss Perú Nathie Quijano queda fuera del Top 10 del Miss International 2025 y se despide del concurso
La peruana Nathie Quijano quedó fuera del Top 10 del Miss International 2025, despidiéndose de la corona pese a alcanzar el Top 20 en la competencia.
Nathie Quijano, representante de Perú en el Miss International 2025, se despidió de la competencia tras no lograr avanzar al Top 10 durante la gala final. Pese a su ardua preparación y destacada participación en las etapas preliminares, la peruana culminó su participación en el Top 20, demostrando un sólido desempeño que dejó en alto el nombre del país.
En esta última fase del certamen, realizada el 27 de noviembre, las delegadas de Colombia, Nicaragua y Bolivia sí consiguieron clasificar al Top 10, posicionándose como las representantes latinoamericanas con posibilidades de obtener la corona y convertirse en la sucesora de Huynh Thi Thanh Thuy, Miss International 2024 de Vietnam.
Nathie Quijano queda fuera del Miss International 2025 y se despide del certamen
Las representantes peruanas en los concursos internacionales, tanto en el Miss Universo como en el reciente Miss International, no lograron llevarse la corona este año pese a su dedicación, preparación y notable desenvolvimiento en cada etapa de la competencia. En el caso del Miss International 2025, Nathie Quijano quedó fuera del Top 10, quedando así eliminada en la fase final del certamen.
A sus 23 años, la peruana dejó una buena impresión en Japón tras desfilar en traje de baño, vestido de gala y destacar con su elegancia en el escenario. Su desempeño le permitió avanzar hasta el Top 20, logrando una participación sólida en la edición 63 del reconocido concurso de belleza.
¿Quiénes pasaron al top 10 del Miss International 2025?
- Myanmar – Nan Inzali (Miss popular)
- Sri Lanka – Sheneli Romaya
- Canadá – Raquel Murgel
- República Dominicana – Anita Maspons
- Bolivia – Paola Guzmán Sánchez
- Colombia – Catalina Duque
- Zimbabue – Yollanda Chimbarami
- Nicaragua – Verónica Iglesias
- Indonesia – Melliza Xaviera Yulian
- Filipinas – Myrna Esguerra