Faltan pocos días para la gran final del Miss International 2025, que se celebrará el jueves 27 de noviembre. Las expectativas están al máximo, especialmente entre los miles de peruanos amantes de los concursos de belleza, luego de que Karla Bacigalupo, Miss Perú, quedara fuera del Top 30. Ahora, las esperanzas están depositadas en Nathie Quijano, quien buscará alzar la corona y darle un momento de gloria al país en la 63 edición de unos de los tres certámenes de belleza más grandes del mundo.

La gala central del Miss International 2025 se llevará a cabo en el Gimnasio Nacional Yoyogi, en Tokio. Este año, más de 80 embajadoras de la belleza y paz de todo el mundo se reunirán para mostrar su inteligencia, elegancia y encanto. La ceremonia podrá seguirse en vivo a través del canal oficial del Miss Internacional 2025.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

¿Dónde ver el Miss International 2025?

Para todos los interesados, podrán seguir el minuto a minuto del concurso de belleza a través del canal oficial de YouTube del Miss International 2025 en el siguiente link: https://www.youtube.com/@MissInternationalChannel

Asimismo, los espectadores podrán disfrutar de la pasarela en traje de baño, la presentación en vestido de noche y la ronda de preguntas.

¿A qué hora se podrá ver el Miss International 2025?

El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). En los países de Latinoamérica, los horarios quedan ajustados de la siguiente manera:

Miss International 2025 en Perú, Colombia y Ecuador, Cuba: 4:00 a. m.

Miss International 2025 en México (Ciudad de México), Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras: 3:00 a. m.

Miss International 2025 en Chile y Argentina: 6:00 a. m.

Miss International 2025 en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rica: 5:00 a. m.

Miss International 2025 en Paraguay: 6:00 a.m.

¿Quién representa a Perú en el Miss International 2025?

Nathie Quijano fue coronada como Miss International 2025 tras superar a más de 10 candidatas en 2024, heredando la corona de Sofía Cajo. La modelo, de 23 años, se graduó de la carrera de Ciencias de la Comunicación.