Dónde ver el Miss International 2025: canales de transmisión del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

Nathie Quijano es la representante peruana en el Miss International 2025, uno de los tres certámenes de belleza más grandes del mundo. La joven de 23 años se encuentra en Tokio. 

Nathie Quijano buscará traer la corona a casa del Miss International 2025. Foto/Composición: LR
Faltan pocos días para la gran final del Miss International 2025, que se celebrará el jueves 27 de noviembre. Las expectativas están al máximo, especialmente entre los miles de peruanos amantes de los concursos de belleza, luego de que Karla Bacigalupo, Miss Perú, quedara fuera del Top 30. Ahora, las esperanzas están depositadas en Nathie Quijano, quien buscará alzar la corona y darle un momento de gloria al país en la 63 edición de unos de los tres certámenes de belleza más grandes del mundo.

La gala central del Miss International 2025 se llevará a cabo en el Gimnasio Nacional Yoyogi, en Tokio. Este año, más de 80 embajadoras de la belleza y paz de todo el mundo se reunirán para mostrar su inteligencia, elegancia y encanto. La ceremonia podrá seguirse en vivo a través del canal oficial del Miss Internacional 2025.

PUEDES VER: Cuándo es la final del Miss International 2025: fecha, horarios y canal de transmisión del certamen de belleza en Japón

lr.pe

¿Dónde ver el Miss International 2025?

Para todos los interesados, podrán seguir el minuto a minuto del concurso de belleza a través del canal oficial de YouTube del Miss International 2025 en el siguiente link: https://www.youtube.com/@MissInternationalChannel

Asimismo, los espectadores podrán disfrutar de la pasarela en traje de baño, la presentación en vestido de noche y la ronda de preguntas.

PUEDES VER: Miss Perú busca la revancha en Miss International 2025 tras derrota de Karla Bacigalupo: conoce a la candidata que luchará por la corona en Japón

lr.pe

¿A qué hora se podrá ver el Miss International 2025?

El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). En los países de Latinoamérica, los horarios quedan ajustados de la siguiente manera:

Miss International 2025 en Perú, Colombia y Ecuador, Cuba: 4:00 a. m.
Miss International 2025 en México (Ciudad de México), Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras: 3:00 a. m.
Miss International 2025 en Chile y Argentina: 6:00 a. m.
Miss International 2025 en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rica: 5:00 a. m.
Miss International 2025 en Paraguay: 6:00 a.m.

¿Quién representa a Perú en el Miss International 2025?

Nathie Quijano fue coronada como Miss International 2025 tras superar a más de 10 candidatas en 2024, heredando la corona de Sofía Cajo. La modelo, de 23 años, se graduó de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

