¿Cuándo es la final del Miss International 2025?: fecha, horarios y canal de transmisión del certamen de belleza en Japón
El Miss International 2025 celebrará su final en Tokio con más de 80 candidatas, incluida la peruana Nathie Quijano, quien buscará llevarse la corona. Conoce cuándo, dónde y a qué hora ver el concurso de belleza.
El Miss International 2025 se prepara para coronar a su nueva reina en una ceremonia que reunirá a más de 80 candidatas procedentes de todo el mundo. Entre ellas destaca la peruana Nathie Quijano, quien buscará traer la corona al país tras la derrota de Karen Bacigalupo en el Miss Universo 2025. La edición número 63 del certamen se llevará a cabo en Japón y promete una puesta en escena de alto nivel.
“El objetivo de Miss Internacional no es simplemente competir por la belleza física, sino promover el entendimiento mutuo entre países a través del intercambio internacional, la amistad y la buena voluntad”, señala la organización sobre una competencia que se ha consolidado como una de las más importantes del mundo.
Final del Miss International 2025. Foto: Instagram
¿Cuándo es la final del Miss International 2025 en Japón?
El Miss International 2025 se realizará en el Estadio Nacional Yoyogi en Tokio, escenario donde la actual reina Thanh Thủy, representante de Vietnam, entregará su corona tras un año de labores sociales. La gran final se celebrará el sábado 27 de noviembre, con más de 80 candidatas compitiendo por el título y la responsabilidad de convertirse en embajadora cultural y social del certamen.
¿A qué hora empieza el Miss International 2025?
El certamen comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Japón). En los países de Latinoamérica, los horarios quedan ajustados de la siguiente manera:
- Miss International 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 a. m.
- Miss International 2025 en México (Ciudad de México): 3:00 a. m.
- Miss International 2025 en Chile y Argentina: 6:00 a. m.
- Miss International 2025 en Bolivia y Venezuela: 5:00 a. m.
¿Dónde y cómo ver en vivo el Miss International 2025?
La ceremonia podrá verse en vivo a través del canal oficial de Miss International 2025, donde se transmitirá la pasarela en traje de baño, la presentación en vestido de noche y la ronda de preguntas. Los seguidores del certamen solo deberán ingresar a la transmisión oficial para disfrutar la competencia en tiempo real desde Japón.