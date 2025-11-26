Tras su regreso de Estados Unidos, Dayanita enfrenta una grave denuncia por su expareja Miguel Rubio, conocido como el ‘Bad Boy’, quien la acusa de agredirlo en su domicilio luego de que él se negara a retomar la relación. El influencer relató los hechos a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, denunciando que los efectivos policiales habrían mostrado favoritismo al atender primero a la actriz cómica.

Durante la transmisión, Miguel Rubio aseguró que la exintegrante de 'JB en ATV' lo agredió físicamente y dañó sus pertenencias. “Lo que ha pasado es que yo le he dicho a Dayana no quiero estar contigo… agarró, botó mi moto al suelo, rompió la puerta, me rompió la laptop, me rompió el espejo y me rompió la botella de tequila en la cabeza”, contó y aseguró tener grabaciones de seguridad que respaldan su denuncia.

Expareja de Dayanita la denuncia por agresión y confiesa maltrato en comisaría

Desde la comisaría, la expareja de la actriz afirmó que, pese a ser él quien recibió la agresión, los policías atendieron primero a Dayanita. “¿Por qué hablar primero con la persona que está siendo denunciada y no conmigo, que soy yo el agredido? Tengo la cabeza rota… ¿y por qué preocuparse primero por ella?”, cuestionó el ‘Bad Boy’ en su transmisión.

Miguel Rubio reiteró su decisión de seguir con el caso hasta las últimas consecuencias, denunciando la violencia que habría sufrido y el daño a sus pertenencias. “No te preocupes que esto no se queda así. Yo voy a ir hasta el último con esto, te lo juro que voy hasta el último”, aseguró.

¿A qué se dedica Dayanita en Estados Unidos?

Hace algunas semanas, Dayanita reveló en 'Magaly TV, la firme' los motivos de su viaje a Estados Unidos. “Ahorita me estoy yendo porque tengo shows pactados allá para divertir a toda la gente de Texas, Las Vegas, Houston, Nueva York”, aseguró la actriz cómica, aclarando que su intención era hacer las cosas bien tras los escándalos y polémicas que la han rodeado.

Sin embargo, un reportaje del mismo programa indicó que, en su estancia en Estados Unidos, Dayanita se hacía pasar por Cataleya para dedicarse a actividades distintas a su carrera como actriz cómica, generando más controversia sobre su verdadero propósito en los países gringos.