Entretenimiento

Dayanita revela que su novio la agredió y la amenazó de muerte: actriz se presentó en ‘El valor de la verdad’

La pareja de Dayanita estuvo presente en 'El valor de la verdad' y Beto Ortiz le pidió explicaciones al ‘Maluma peruano’ sobre por qué golpeó a la actriz.

Dayanita es la nueva invitada en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana
Dayanita es la nueva invitada en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana

Dayanita se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para exponer secretos desconocidos de su vida privada. Según el avance presentado por Panamericana TV, uno de los temas más polémicos será su confesión sobre la agresión que sufrió de parte de su novio, Miguel Rubio, conocido como el ‘Maluma peruano’, luego de descubrirle una infidelidad.

“Me había metido un cachetadon porque yo le había descubierto una infidelidad”, contó con seriedad la actriz cómica de 27 años, quien además añadió que él la amenazó de muerte.

lr.pe

Beto Ortiz le pide explicaciones al novio de Dayanita tras revelar que él la golpeó

Luego de la confesión de Dayanita, quien aseguró que su pareja la golpeó, Beto Ortiz le pidió explicaciones a Miguel Rubio, presente en el programa sentado en el sillón blanco. “¿Qué tienes que decir en tu defensa?”, le preguntó el presentador. Sin embargo, el novio de la humorista solo atinó a sonreír y aseguró que “no pasó nada”.

En otro momento del programa, la influencer admitió que ya no siente nada por su novio y que no lo ama, aunque aclaró que él sí la quiere. Frente a esto, el presentador fue tajante y le dijo que el llamado ‘Maluma peruano’ solo la utiliza como su “cajero automático”.

lr.pe

Dayanita confiesa que hombre que vive con ella agredió a su madre

Durante otra parte del programa de ‘El valor de la verdad’, Dayanita confiesa que una persona, cuyo nombre no se escucha en el avance, pero, que vive con ella, llegó a golpear a su madre. “¿Y tú lo mantienes, porque no lo votas de tu casa?”, cuestionó Beto Ortiz.

Además, entre otras revelaciones, la actriz cómica habló sobre las drogas que conoció y respondió si alguna vez trabajó como dama de compañía.  

