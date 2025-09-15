HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Dayanita exhibe a su novio Miguel Rubio y revela que halló chats de él con otras personas: "No confío"

En 'El valor de la verdad', Dayanita reveló que revisa el celular de su pareja, Miguel Rubio, a quien encontró cosas comprometedoras con otras personas. Él estuvo presente y respondió en vivo.

Miguel Rubio asistió a 'El valor de la verdad' como invitado de su pareja Dayanita.
Miguel Rubio asistió a 'El valor de la verdad' como invitado de su pareja Dayanita. | Foto: composición LR/Panamericana

La actriz cómica Dayanita regresó por segunda vez a 'El valor de la verdad' con fuertes revelaciones sobre su vida personal, incluyendo los coqueteos que le hace un futbolista. Una de sus confesiones giró en torno a su pareja, Miguel Rubio, a quien exhibió en el programa de Beto Ortiz, pues aseguró que encontró chats subidos de tono entre él y otras personas.

"No confío en él", dijo sin titubeos la exparticipante de 'JB en ATV' tras reconocer que revisaba el celular de su novio. Rubio, quien estaba presente en el set de 'EVDLV' como invitado, reaccionó ante las palabras de la comediante, con quien cumplió recientemente un año de relación.

PUEDES VER: Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita exhibe a su novio Miguel Rubio y expone chats subidos de tono

La actriz cómica relató que en más de una ocasión revisó el teléfono de Miguel Rubio y que lo que encontró fue suficiente para sembrar dudas en ella. "No confío en él (...). Muchas veces encontré cosas subidas de tono con otras personas. Con perro, chancho, de todo", detalló ante Beto Ortiz con sarcasmo.

Aunque Dayanita aseguró que ha dejado de revisar el celular de su pareja, las advertencias igualmente le llegan a su propio dispositivo. "Ahora que ya no reviso llegan cosas a mi teléfono. Me mandan las personas que supuestamente tenían comunicación con él. Me dicen para abrir los ojos, pero si no los abro cuando encuentro, peor voy a abrir cuando me lo cuenten. Yo les digo: capaz contigo gastará megas conversando, pero yo lo tengo al lado", explicó con ironía.

Miguel Rubio evita confrontar a Dayanita tras ser expuesto

Miguel Rubio, conocido como el imitador del cantante Maluma, estuvo presente en el set de 'El valor de la verdad', pero optó por no entrar en detalles. Su actitud fue relajada, casi indiferente, frente a las acusaciones. Incluso llegó a reírse en medio de esa situación, algo que no le gustó para nada a Beto Ortiz.

"No quiero entrar en ese tipo de temas, puede causar una discusión. (...) Si ella se siente bien revisando y está tranquila, vamos a estar tranquilos los dos", comentó, restándole importancia a lo dicho por Dayanita. El novio de la actriz cómica también aseguró que le ha dado el acceso a sus redes sociales a su pareja.

