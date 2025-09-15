Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Miguel Rubio, conocido también como ‘El Maluma peruano’ acaparó la atención durante la reciente participación de su pareja, Dayanita, en ‘El valor de la verdad’. En medio del programa, Beto Ortiz se dirigió a él y le preguntó si estaba trabajando actualmente. Rubio respondió que tenía “algunas cosas por ahí” y luego confesó que contaba con una herencia.

“Mi familia es del norte del Perú, de Chiclayo (…) me dejaron una que otras cosas por ahí con las cual me sustento”, contó Miguel Rubio afirmando que heredó bienes de sus padres, lo que le permite mantenerse estable económicamente.

Novio de Dayanita impacta al contar en qué trabaja antes de conocer a la actriz cómica

Luego de afirmar que era heredero de su familia en Chiclayo, Beto Ortiz continuó indagando sobre la vida del ‘Maluma peruano’ y le consultó a qué se dedicaba antes de conocer a Dayanita. Miguel Rubio confesó que trabajaba en el mundo del entretenimiento para adultos en Europa, señalando que en el extranjero pagan mucho mejor en ese rubro que en el Perú.

Además, precisó que trabajaba a mujeres y no con mujeres trans, tal como le preguntó Beto Ortiz. “No, hetero. Hétero. La mayoría, todo”, sostuvo tímidamente.

Novio de Dayanita asegura que actriz cómica no lo mantiene

Miguel Rubio afirmó que Dayanita no lo mantiene y que cada uno maneja sus finanzas de manera independiente. “Su dinero es su dinero y mi dinero es mi dinero”, aseguró el ‘Maluma peruano’ dejando de lado los rumores de que estaría con la actriz cómica solo por interés económico.

Recordemos que la humorista ganó S/15.000 tras responder quince preguntas en ‘El valor de la verdad’, donde habló sobre su entorno familiar, su expareja ‘topito’ y sus excesos.