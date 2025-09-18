La reciente aparición de Dayanita en un cementerio de Villa el Salvador, transmitida en vivo y en directo a través de Kick, no pasó desapercibida. Tras su comentado paso por 'El valor de la verdad' de Beto Ortiz, la actriz cómica sorprendió al confesar que siente haber sido víctima de brujería en el entorno laboral. Aunque evitó señalar directamente a alguien, sus palabras encendieron rápidamente las alertas de 'Magaly TV, la firme'.

Los reporteros de Magaly Medina no tardaron en buscar reacciones entre los integrantes de 'JB en ATV', programa del que Dayanita se alejó en medio de tensiones. Jorge Benavides, líder del espacio humorístico, no dudó en responder con sarcasmo ante las palabras de la artista, a quien descubrió y con quien actualmente se encuentra distanciado: "El diablo se cobra el favor que hace", afirmó con ironía.

Jorge Benavides se burla de Dayanita por asegurar que le hicieron brujería en su trabajo

La comediante Dayanita generó revuelo al revelar que cree haber sido víctima de brujería. "Yo sí siento y he visto en mis sueños que me han hecho brujería", confesó con seriedad la actriz. Al ser consultada sobre quién podría estar detrás de esto, descartó que se trate de su expareja y apuntó, sin dar nombres, a alguien de su entorno profesional. "Una persona del entorno de mi trabajo. No puedo mencionar el nombre", afirmó con cautela..

En ese contexto, la reacción del elenco de 'JB en ATV' no tardó en llegar, y lo hizo con una dosis evidente de sarcasmo. Ante las cámaras de 'Magaly TV, la firme', los comediantes evitaron tomarse en serio las declaraciones de su excompañera y se inclinaron por reírse de ellas. Jorge Benavides fue directo. "Dicen los pastores y los cristianos que quien juega con brujería puede tener resultados, pero después el diablo se cobra el favor que hace. Es lamentable jugar con ese tipo de cosas", comentó con ironía, para luego finalizar con un "no me acuerdo" entre risas al escuchar el nombre de la influencer.

Excompañeros de Dayanita en 'JB en ATV' la tildan de "bruja"

Algunos integrantes de 'JB en ATV', como Martín Farfán y 'Milechi', no se limitaron a ironizar sobre las declaraciones de Dayanita: fueron más allá y la calificaron como "bruja". En medio de las declaraciones de la actriz, recordaron el polémico episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando la Policía halló un cráneo cerca de su vivienda en San Juan de Miraflores.

El hallazgo generó tal revuelo que Dayanita fue trasladada a la comisaría como testigo, junto a su pareja Miguel Rubio. Según declaró ante las autoridades, el cráneo le habría sido entregado por un chamán como parte de rituales personales, y decidió quemarlo por seguridad. Aunque no se confirmó si el objeto era humano, el caso remeció la farándula nacional.