Espectáculos

'El valor de la verdad' en vivo hoy con Dayanita: canal, hora y dónde ver el programa vía Panamericana

La actriz cómica Dayanita regresa por segunda vez a 'El valor de la verdad' con un testimonio revelador. Conoce el horario, los canales y más para no perderte el programa de Beto Ortiz.

Dayanita se presentó en 'El valor de la verdad' por primera vez en 2019.
Dayanita se presentó en 'El valor de la verdad' por primera vez en 2019. | Foto: Panamericana TV

'El valor de la verdad' EN VIVO con Dayanita se transmite este domingo 14 de septiembre de 2025, desde las 10.00 p. m., a través de Panamericana TV. La actriz cómica se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz por segunda vez para confesar detalles poco conocidos de su vida en un capítulo que promete sacudir a la farándula nacional. La emisión será a través de la televisión en Perú, y también podrá ser vista online gratis en todo el mundo.

La presencia de Dayanita ha generado gran expectativa entre sus seguidores y el público en general. En los avances difundidos por Panamericana, se la ve conmovida al hablar de sus miedos, sus vínculos afectivos y la polémica condecoración que recibió en el Congreso. La cita está marcada, y miles de espectadores ya se preparan para escuchar sus confesiones en vivo.

PUEDES VER: Horario de 'El valor de la verdad' con Dayanita en vivo este domingo

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad en vivo' hoy con Dayanita?

La participación de Dayanita en 'El valor de la verdad' será transmitida este domingo 14 de septiembre a las 10.00 p. m., justo después del programa 'Panorama'. El horario se mantiene como parte de la programación habitual de Panamericana Televisión, que reserva ese espacio para el espacio más comentado del fin de semana.

La actriz, de 27 años, se sentará por segunda vez en el sillón rojo de Beto Ortiz, en una edición que promete ser más intensa que la anterior. Su testimonio ha sido anunciado como uno de los más reveladores, y se espera que toque temas personales que han sido objeto de especulación en medios y redes sociales.

PUEDES VER: ¿Qué preguntas responderá Dayanita en 'El valor de la verdad'?

lr.pe

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo?

Para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú, basta con sintonizar Panamericana Televisión (canal 5) en señal abierta. También está disponible en las principales operadoras de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Win TV. La emisión será nacional y en horario estelar.

Quienes se encuentren fuera del país o prefieran verlo desde dispositivos móviles pueden acceder a la transmisión en línea mediante Latina Play, la plataforma oficial que permite seguir el contenido en tiempo real, y el canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.

PUEDES VER: ¿Quién es Dayanita?: conoce a la próxima invitada de 'El valor de la verdad' de Beto Ortiz

lr.pe

¿Qué preguntas responderá Dayanita en 'El valor de la verdad' en vivo?

Durante el programa, Dayanita responderá preguntas sobre su relación con Miguel Rubio, el imitador de Maluma, a quien ha acusado de agresiones físicas y amenazas. También hablará de su infancia en Pucallpa, marcada por la ausencia paterna y el consumo de sustancias. "Le tengo mucho miedo a la soledad", confesó en uno de los avances.

Entre las interrogantes más comentadas está si su pareja la usa económicamente, si ha sido víctima de violencia y si ha ofrecido servicios sexuales. Además, se abordará la polémica condecoración que recibió en el Congreso, promovida por el legislador Waldemar Cerrón.

