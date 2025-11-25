HOYSuscripcion LR Focus

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se casaron y acaban de cumplir un año de casados, revela Magaly Medina

Tras el ampay, 'Magaly TV, la firme' reveló el acta de matrimonio de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, confirmando que la pareja cumplió un año de casados.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau tienen un hijo. Foto: composición LR/ATV
Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau tienen un hijo. Foto: composición LR/ATV

'Magaly TV, la firme' reveló, en el avance de su programa, que Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau contrajeron matrimonio el 25 de noviembre de 2024, cumpliendo recientemente su primer año de casados. La información salió a la luz luego de que el programa difundiera el acta de matrimonio de la exconductora y el empresario, en medio de un nuevo ampay.

Luego del ampay en el que se veía al empresario muy cariñoso en un departamento junto con su expareja Analía Jiménez, el programa de Magaly Medina confirmó, con documentos oficiales, que la pareja mantiene un vínculo matrimonial vigente y que celebran un año de casados cuando ocurrió el polémico encuentro.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau celebran un año de casados tras ampay

El programa expuso un nuevo ampay que involucra a Jean Paul Gabuteau, quien fue captado nuevamente por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' en un departamento junto con su expareja Analía Jiménez. En las imágenes, se aprecia al empresario tocando por detrás y por la cintura a la joven en la terraza del inmueble, lo que evidenciaría un nivel de cercanía que llamó la atención de los ‘Urracos’.

Este encuentro habría ocurrido muy cerca de la fecha en la que Silvia Cornejo y Jean Paul cumplían un año de matrimonio. Cabe recordar que ellos comparten un hijo y mantienen una relación con altibajos desde hace varios años, marcada por episodios previos de infidelidad expuestos públicamente.

Jean Paul Gabuteau niega relación con su expareja

Al ser abordado por los reporteros del programa, Jean Paul Gabuteau negó mantener una relación sentimental con Analía Jiménez, pese a las imágenes difundidas. Visiblemente incómodo, pidió a los camarógrafos que apagaran la cámara para “conversar”, evitando dar mayores explicaciones sobre lo sucedido.

El acta de matrimonio expuesta por Magaly Medina confirma que la pareja formalizó su relación el año pasado, lo que agrava el nivel de controversia del reciente ampay.

