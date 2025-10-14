HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Jean Paul Gabuteau, actual pareja de Silvia Cornejo, fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina, muy efusivo y en plena celebración con su expareja, Analía Jiménez. Empresario terminó entrando a un hotel después de su festejo.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau vuelven al centro de la polémica tras ampay del empresario. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau vuelven al centro de la polémica tras ampay del empresario. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En la edición del martes 14 de octubre, el programa de espectáculos ‘Magaly TV, la firme’ presentó un ampay que generó revuelo en redes sociales, al mostrar al empresario —pareja de la exMiss Perú— ingresando a un hotel en Lima sin compañía y saliendo de madrugada. Lo más llamativo del video es que, previo a este acto, había estado en plena celebración con sus amigos y su expareja, Analía Jiménez.

Las imágenes, registradas a las 10:29 p. m., revelan cómo Gabuteau estaciona su vehículo frente al establecimiento, entra sin ser acompañado y permanece dentro por varias horas. A las 2:04 a. m., el empresario sale del lugar con semblante serio, sin brindar declaraciones ni interactuar con nadie. El material audiovisual fue acompañado de una voz en off que lanzó una advertencia: “¡Atenta, Silvia!”, advirtiendo un posible nuevo conflicto entre ambos.

Ampay a esposo de Silvia Cornejo: estuvo de 'juerga' con su expareja

Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, fue grabado el pasado 14 de octubre entrando solo a un conocido hotel limeño, según reveló un adelanto del programa ‘Magaly TV, la firme’. El registro muestra que el empresario ingresó a las 10:29 de la noche y se retiró exactamente a las 2:04 de la madrugada. Este movimiento nocturno no ha pasado desapercibido y ha levantado una nueva ola de rumores sobre la estabilidad de su vínculo con la figura televisiva.

Según las imágenes del programa de espectáculos, el empresario asistió a un reencuentro de su promoción y en el evento se encontró con su expareja y madre de su hijo, Analía Jiménez. Ambos se tomaron fotos muy alegres junto a sus amistades y disfrutaron de una noche amena, la cual, terminó con el esposo de Silvia Cornejo entrando y saliendo solo a un hotel de Miraflores.

En el hospedaje, se quedó alrededor de 3 horas, pero no se captó la presencia de alguien más con él. Por su parte, Analía salió 10:20 p.m. del lugar junto a su grupo de amigas y se subió a un taxi por aplicativo con rumbo desconocido.

PUEDES VER: Hija de Marcelo Tinelli expone cómo se lleva realmente con Milett Figueroa tras rumores de tensión entre ambas: 'Nunca hubo nada'

lr.pe

¿Quién es Analía Jiménez?

Analía Jiménez ha estado vinculado en una especie de 'triángulo amoroso' con Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. Ella es la madre del hijo del empresario y, en el pasado, protagonizó diversos enfrentamientos con la exMiss Perú. Todo inició cuando Analía se encontraba embarazada, ya que, en parelelo, la exconductora de televisión iniciaba su romance con su aún esposo.

Poco tiempo después, el 2019, ambas fueron partícipes de un altercado, en el cual, Cornejo, le lanzó una serie de improperios en un establecimiento público. Un año más tarde, en un acto que causó gran revuelo, Silvia imapctó el carro de Gabuteau, terminando ambos en la comisaría.

Todo este historial parece haber quedado atrás, ya que, en los últimos días, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez se han dejado ver juntos en más de una ocasión. Hasta el momento, Silvia Cornejo no se ha pronunciado directamente sobre el ampay de su esposo, solo publicó una 'indirecta' en su cuenta oficial de TikTok.

