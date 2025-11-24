Magaly Medina emitió el esperado ampay de Jean-Paul Gabuteau, esposo de la exconductora Silvia Cornejo, junto a su exnovia Analia Jiménez. En las imágenes se ve a ambos en el balcón de un departamento en barranco, dándose abrazos, caricias y él incluso la sienta sobre sus piernas para tomarse un selfi. Todo ocurrió el viernes 21 de noviembre por la tarde.

Horas después, un reportero de ‘Magaly TV: la firme’ abordó a Gabuteau para consultarle si habría retomado su relación con Analia Jiménez y si Silvia Cornejo estaba enterada de la visita. Sorprendido, él negó mantener algo clandestino con su exnovia.

TE RECOMENDAMOS LA SANACIÓN DE ÚTERO: LIBERANDO MEMORIAS, DOLOR Y ENERGÍA ANCESTRAL | ASTROMOOD

¿Jean Paul Gabuteau buscó ‘negociar’ con reportero para evitar que salga su ampay?

El periodista de investigación de Magaly Medina le aseguró al esposo de Silvia Cornejo que las imágenes de su ampay serían emitidas en el programa. “Las imágenes van a salir el lunes, por eso te hago la consulta”, le precisó. Esto dejó en shock a Gabuteau, quien, con voz serena, le pidió al reportero que apagara su cámara a cambio de algo para conversar, aparentemente intentando evitar ser expuesto en televisión nacional.

“¿Podemos hablar a micrófono apagado? Hablamos a micrófono apagado y te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, me refiero a tu entrevista”, expresó. No obstante, el hombre de prensa se negó, lo que incomodó al empresario.

“¿De qué vamos a conversar? No hay nada que conversar. No tengo nada que hablar con ustedes. Si quieres hablar, apaga tu cámara y te doy tu entrevista", sostuvo Gabuteau retirándose a su domicilio.