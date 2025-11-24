HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Esposo de Silvia Cornejo buscó ‘negociar’ con reportero de Magaly Medina tras ser abordado por ampay con su exnovia: “Te ofrezco algo”

“Te ofrezco algo a cambio” le dijo el empresario Jean-Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, al periodista de ‘Magaly TV: la firme’, luego de que este le confirmara que las imágenes comprometedoras con su exnovia en un departamento serían emitidas.  

Silvia Cornejo
Silvia Cornejo

Magaly Medina emitió el esperado ampay de Jean-Paul Gabuteau, esposo de la exconductora Silvia Cornejo, junto a su exnovia Analia Jiménez. En las imágenes se ve a ambos en el balcón de un departamento en barranco, dándose abrazos, caricias y él incluso la sienta sobre sus piernas para tomarse un selfi. Todo ocurrió el viernes 21 de noviembre por la tarde.

Horas después, un reportero de ‘Magaly TV: la firme’ abordó a Gabuteau para consultarle si habría retomado su relación con Analia Jiménez y si Silvia Cornejo estaba enterada de la visita. Sorprendido, él negó mantener algo clandestino con su exnovia.

¿Jean Paul Gabuteau buscó ‘negociar’ con reportero para evitar que salga su ampay?   

El periodista de investigación de Magaly Medina le aseguró al esposo de Silvia Cornejo que las imágenes de su ampay serían emitidas en el programa. “Las imágenes van a salir el lunes, por eso te hago la consulta”, le precisó. Esto dejó en shock a Gabuteau, quien, con voz serena, le pidió al reportero que apagara su cámara a cambio de algo para conversar, aparentemente intentando evitar ser expuesto en televisión nacional.     

“¿Podemos hablar a micrófono apagado? Hablamos a micrófono apagado y te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, me refiero a tu entrevista”, expresó. No obstante, el hombre de prensa se negó, lo que incomodó al empresario.

“¿De qué vamos a conversar? No hay nada que conversar. No tengo nada que hablar con ustedes. Si quieres hablar, apaga tu cámara y te doy tu entrevista", sostuvo Gabuteau retirándose a su domicilio.

