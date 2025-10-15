Tras video de su esposo, Silvia Cornejo apareció en Instagram cantando un tema que muchos interpretaron como una indirecta hacia Magaly Medina, generando comentarios diversos. | Foto: Instagram/Silvia Cornejo/captura ATV

Tras video de su esposo, Silvia Cornejo apareció en Instagram cantando un tema que muchos interpretaron como una indirecta hacia Magaly Medina, generando comentarios diversos. | Foto: Instagram/Silvia Cornejo/captura ATV

El último martes 14 de octubre, ‘Magaly TV, la firme’ difundió un avance de su programa en el que mostraba al esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, ingresando a un hotel en Lima sin compañía y saliendo de madrugada. Lo más llamativo del video es que horas antes, había estado celebrando con su expareja, Analía Jiménez. Tras la emisión de las comprometedoras imágenes, la ex Miss Perú mandó una fuerte indirecta.

Si bien en el video que mostró Magaly Medina en su programa se puede ver que el empresario permaneció en el hotel por varias horas, no se puede confirmar si estuvo acompañado de otra mujer. Lo que sí es cierto que no es la primera vez que se capta a Jean Paul Gabuteau en una situación comprometedora.

¿Silvia Cornejo mandó indirecta a Magaly Medina?



Tras el avance de ‘Magaly TV la firme’ y antes de la emisión del programa en vivo, Silvia Cornejo sorprendió al reaparecer en sus redes sociales, donde se luce cantando ‘Pasta’ de Dareyes de la Sierra. El mensaje del tema fue interpretado por muchos como una fuerte indirecta contra Magaly Medina.

“Pinche gente culera / Que habla y sin razón / Inhalo y exalo / Y saco lo malo / Y a los que me critican / Ja, ja neta dan risa”, fue lo que expresó Silvia Cornejo en su Instagram el pasado martes 14 de octubre. Como era de esperar, no faltaron los comentarios en contra de la ex Miss Perú.

“Ella siempre estará orgullosa, hay muchas mujeres que viven así”, “Pobrecita ya está así …. Un buen tiempo”, “Se lava y se sigue usando”, “Si no le importa, porque contesta”, “Da pena” y “Ella ya está acostumbrada a los cachos”; fueron algunas de las reacciones del público.

Ampayan a esposo de Silvia Cornejo con su expareja



Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, asistió a una reunión de exalumnos en la que coincidió con su exnovia y madre de su hijo, Analía Jiménez. Ambos posaron sonrientes en diversas fotografías junto a sus amistades, compartiendo un ambiente distendido. La velada concluyó con la llegada del esposo de Cornejo a un hotel ubicado en Miraflores, del cual también salió solo.

Durante su permanencia en el establecimiento —aproximadamente tres horas—, no se registró la entrada ni salida de otra persona junto a él. En tanto, se observó que Analía Jiménez dejó el evento a las 10:20 p. m., acompañada de un grupo de amigas, y abordó un taxi por aplicación con rumbo desconocido.

