Espectáculos

Rebeca Escribens comparte delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

La conductora de 'América Espectáculos' Rebeca Escribens preocupó a sus seguidores al revelar delicada enfermedad, motivo por el que deberá ausentarse temporalmente del programa.

Rebeca Escribens anuncia pausa en su programa tras revelar enfermedad. Foto: composición LR/Instagram
Rebeca Escribens anuncia pausa en su programa tras revelar enfermedad. Foto: composición LR/Instagram

La conductora y actriz Rebeca Escribens preocupó a sus seguidores al revelar que no podrá conducir temporalmente 'América Espectáculos' debido a su delicado estado de salud. La presentadora de 48 años contó que amaneció con el ojo derecho completamente hinchado y cerrado por una extraña alergia, a lo que se suma un diagnóstico de dermatitis psoriasis.

La popular 'Doña Rebe' compartió un video en sus redes sociales explicando su estado de salud y pidió disculpas a su público por su ausencia en el programa del 24 de noviembre. Además, mencionó que desconoce si podrá regresar en los próximos días. “Los extrañaré. Haré una pausa y regresaré con más fuerza”, escribió en su publicación, la cual recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

PUEDES VER: Rebeca Escribens indignada tras demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez: 'Esas son las consecuencias...'

Rebeca Escribens se ausentará temporalmente de su programa por complicación de salud

Rebeca Escribens explicó que sus recientes malestares la obligaron a detener sus actividades laborales y descansar por recomendación médica. La conductora comentó que hace unos meses se sometió a más de 40 pruebas alérgicas con una especialista para determinar qué sustancias estaban desencadenando reacciones en su piel. “Amanecí con el ojo cerrado, caído completamente… caliente, hinchado. No me puedo maquillar”, explicó en un video publicado en sus redes sociales.

La figura de América TV se mostró sentida al detallar cómo inició su día, despertando con el ojo derecho completamente cerrado e inflamado, lo que le impidió prepararse para salir en vivo como cada mañana. “Paso por aquí para ofrecerles disculpas por el día de mañana y no sé si el martes pueda ir a América Espectáculos”, señaló.

PUEDES VER: Rebeca Escribens viaja a España para celebrar graduación de su hijo mayor en prestigiosa universidad: 'Soy una madre orgullosa'

Rebeca Escribens aconseja a sus seguidores tras delicado estado de salud

A raíz de esta situación, Rebeca Escribens aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a su audiencia sobre la importancia del autocuidado y de escuchar las señales del cuerpo. La conductora reconoció que, en su caso, había descuidado su salud debido a su agenda recargada y al ritmo acelerado de trabajo.

“Yo sé que no me han pedido ningún consejo, pero igual se los voy a dar: no se crean tan importantes por tener la agenda súper llena. No somos más productivas por estarlo. Es importante tener espacios vacíos para que el cuerpo y la mente descansen”, afirmó. La presentadora instó a sus seguidores a priorizar su bienestar, recordando que el descanso también forma parte de una vida equilibrada.

