Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, fue captado por las cámaras de un conocido medio local en una comprometedora situación con quien sería su expareja, Analía Jiménez. En las imágenes, se le observa en la terraza de un departamento, abrazando por la cintura a la fémina, así como en actitudes cariñosas.

En el clip, se observa al músico y su acompañante en bata mientras miran hacia la calle desde una baranda. Además, se aprecia una copa de vino blanco, lo que lleva a pensar que estarían celebrando. Segundos después, Jean Paul Gabuteau procede a besarla en los labios.

Ampay del esposo de Silvia Cornejo

"¡Ampay! Atención, Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau lo volvió a hacer con la ex de siempre y a escondidas", se escucha en el adelanto del programa de 'Magaly TV, la firme' que se emitirá este lunes 24 de noviembre. El clip ha generado ciento de reacciones en redes sociales. No es la primera vez que Jean Paul Gabuteau es captado siéndole infiel y faltándole el respeto al matrimonio que mantiene con Silvia Cornejo desde 2010.

El avance del programa de espectáculos promete mostrar esta noche la secuencia completa del empresario y su acompañante en la mencionada terraza. Hasta el momento, ni Jean Paul Gabuteau ni Silvia Cornejo han ofrecido declaraciones públicas al respecto. En redes sociales, la exMiss Perú compartió historias que no guardan relación con la nueva infidelidad de su esposo.

Jean Paul Gabuteau es ampayado siendo infiel

En el mes de octubre, Jean Paul Gabuteau también fue captado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' llegando a un hotel a las 10:29 p.m. y permaneció en el lugar hasta las 2:04 a.m. Lo más llamativo de este acto es que, previo a este acto, había estado en plena celebración con sus amigos y su expareja, Analía Jiménez.

Esta no es la primera vez que el empresario protagoniza episodios de infidelidad. En realidad, Gabuteau ha sido captado en más de una ocasión con diversas mujeres mientras mantiene una relación con Silvia Cornejo.