HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein
Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     
Espectáculos

Pamela López lanza pedido público a Christian Cueva y exige que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted”

Durante su aparición en Magaly TV, Pamela sostuvo que lleva tiempo esperando que el futbolista avance con el trámite, asegurando que busca cerrar definitivamente esa etapa de su vida.

Pamela López un llamado al 'Aladino' para que le firme los papeles del divorcio. Foto: Composición LR
Pamela López un llamado al 'Aladino' para que le firme los papeles del divorcio. Foto: Composición LR

En medio de una relación y un proceso de separación marcado por polémicas, Pamela López reapareció ante cámaras e hizo un pedido especial a su aún esposo, Christian Cueva. La trujillana volvió a referirse a su situación legal con el futbolista, esta vez para solicitarle que firme los papeles del divorcio.

Durante la conversación con Magaly Medina, la conductora le consultó por el estado del trámite y los motivos que habrían impedido que la separación legal avance. Fue entonces cuando López decidió enviarle un mensaje claro a Cueva.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

lr.pe

Pamela López pide públicamente a Cueva que le firme el divorcio

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la influencer afirmó que lleva tiempo intentando cerrar esa etapa en su vida y aprovechó el programa de la “urraca” para dirigirse al jugador del Emelec.

“Señor Christian Alberto Cueva Bravo, alias ‘Chancaca’. Por favor, le solicito públicamente a usted y a su gran staff de abogados flamantes que se ponen la camiseta que me ayuden a firmar el divorcio. Necesito liberarme de usted para siempre”, expresó.

PUEDES VER Pamela López no se guarda nada y le responde a Pamela Franco: "Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita"

lr.pe

A ser consultada sobre qué explicación ha recibido para no concretar el proceso, Pamela afirmó que no ha obtenido respuesta alguna.

“De mil idiomas hago el llamado. No me responden nada, salvo que no le dé la gana, porque eso es lo que me demuestra. De repente, quiere seguir atado a mí; todavía no me supera”, dijo entre risas.

Recuerda su matrimonio civil con el futbolista

En otro momento, la popular “Kitty Pam” recordó su boda civil con Christian Cueva celebrada el diciembre de 2019, en Trujillo. Lejos de entrar en mayor detalle, aseguró que la iniciativa de contraer nupcias fue de Cueva, no suya. Además, señaló que, tras terminar la relación, la paz ha vuelto a su vida.

“La que no quería casarse fui yo. Mucho se ha dicho y escuché por ahí, pero nunca es tarde. De alguna manera, ya estoy libre. No estoy divorciada, pero puedo sentirme orgullosa de mí misma, que no caí en el subsuelo; no me quedé ahí. Sé que soy una mujer muy fuerte, duermo feliz y tranquila. A mi manera, con mis errores y mis aciertos”, afirmó.

Notas relacionadas
Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

LEER MÁS
Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona la sutileza de la nueva canción “La Clandestina” de Pamela López

Magaly Medina cuestiona la sutileza de la nueva canción “La Clandestina” de Pamela López

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

LEER MÁS
Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

LEER MÁS
Dilbert Aguilar sigue internado en hospital, pero está fuera de peligro, informó su esposa Jazmin Gutarra

Dilbert Aguilar sigue internado en hospital, pero está fuera de peligro, informó su esposa Jazmin Gutarra

LEER MÁS
Melissa Klug habla por primera vez sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Melissa Klug habla por primera vez sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

LEER MÁS
Magaly Medina confirma que intentaron venderle pruebas de la polémica familiar de Angie Jibaja hace meses por US$ 3.000

Magaly Medina confirma que intentaron venderle pruebas de la polémica familiar de Angie Jibaja hace meses por US$ 3.000

LEER MÁS
Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hija Gianella Marquina, junto con su expareja, y le dedica emotivo mensaje

Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hija Gianella Marquina, junto con su expareja, y le dedica emotivo mensaje

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Espectáculos

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025