Pamela López un llamado al 'Aladino' para que le firme los papeles del divorcio. Foto: Composición LR

En medio de una relación y un proceso de separación marcado por polémicas, Pamela López reapareció ante cámaras e hizo un pedido especial a su aún esposo, Christian Cueva. La trujillana volvió a referirse a su situación legal con el futbolista, esta vez para solicitarle que firme los papeles del divorcio.

Durante la conversación con Magaly Medina, la conductora le consultó por el estado del trámite y los motivos que habrían impedido que la separación legal avance. Fue entonces cuando López decidió enviarle un mensaje claro a Cueva.

Pamela López pide públicamente a Cueva que le firme el divorcio

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la influencer afirmó que lleva tiempo intentando cerrar esa etapa en su vida y aprovechó el programa de la “urraca” para dirigirse al jugador del Emelec.

“Señor Christian Alberto Cueva Bravo, alias ‘Chancaca’. Por favor, le solicito públicamente a usted y a su gran staff de abogados flamantes que se ponen la camiseta que me ayuden a firmar el divorcio. Necesito liberarme de usted para siempre”, expresó.

A ser consultada sobre qué explicación ha recibido para no concretar el proceso, Pamela afirmó que no ha obtenido respuesta alguna.

“De mil idiomas hago el llamado. No me responden nada, salvo que no le dé la gana, porque eso es lo que me demuestra. De repente, quiere seguir atado a mí; todavía no me supera”, dijo entre risas.

Recuerda su matrimonio civil con el futbolista

En otro momento, la popular “Kitty Pam” recordó su boda civil con Christian Cueva celebrada el diciembre de 2019, en Trujillo. Lejos de entrar en mayor detalle, aseguró que la iniciativa de contraer nupcias fue de Cueva, no suya. Además, señaló que, tras terminar la relación, la paz ha vuelto a su vida.

“La que no quería casarse fui yo. Mucho se ha dicho y escuché por ahí, pero nunca es tarde. De alguna manera, ya estoy libre. No estoy divorciada, pero puedo sentirme orgullosa de mí misma, que no caí en el subsuelo; no me quedé ahí. Sé que soy una mujer muy fuerte, duermo feliz y tranquila. A mi manera, con mis errores y mis aciertos”, afirmó.