Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Diana García, esposa de 28 años de Luigui Carbajal, rompió su silencio y respondió la pregunta que muchos se hacen en redes sociales: ¿era necesario grabar el pódcast desde un hospedaje? 

Luigui Carbajal, de 44 años y Diana García, de 28, cuentan con un hijo en común. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Luigui Carbajal, de 44 años y Diana García, de 28, cuentan con un hijo en común. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Las comprometedoras imágenes de Luigui Carbajal ingresando sin su esposa a un hotel de Lince han desatado una fuerte polémica en la farándula peruana. La controversia aumentó luego de que el cantante asegurara que entró a la habitación privada para conceder una entrevista al pódcast de un amigo.

Diana García, de 28 años y madre de la hija del exintegrante de Skándalo, salió en su defensa mostrando imágenes de esa conversación. Sin embargo, decidió romper su silencio ante las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ y aclarar la gran interrogante que circula en redes sociales: ¿Era necesario grabar el pódcast desde la habitación de un hotel y no desde su casa? “Fue por algo de una conexión”, explicó la joven.

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: "Está con la misma polera"

Diana García aclara por qué su esposo Luigui Carbajal fue a una entrevista en un hotel

Diana García, quien se casó con Luigui Carbajal en 2023, reveló inicialmente que sí sabía que su esposo concedería una entrevista desde la habitación de un hotel en Lince. “Sí, claro, él me comentó que fue una entrevista virtual”, declaró al reportero de Magaly Medina vía telefónica.

Sin embargo, al ser consultada sobre el motivo por el cual él decidió hospedarse en una habitación para conceder dicha entrevista, respondió que se trató de un tema de conexión. “Fue por algo de una conexión, no sé de qué. La verdad es que no sabría decirte mucho porque no he estado ahí”, señaló Diana García sin brindar más detalles al programa de ATV.

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: “Está con la misma polera”

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: “Está con la misma polera”

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

Luigui Carbajal es visto entrando a un hotel y ‘Urraco’ de Magaly Medina lo encara: "¿Tu mujer tiene conocimiento?"

Luigui Carbajal es visto entrando a un hotel y ‘Urraco’ de Magaly Medina lo encara: "¿Tu mujer tiene conocimiento?"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: “Está con la misma polera”

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: “Está con la misma polera”

Pamela López lanza pedido público a Christian Cueva y exige que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted”

Pamela López lanza pedido público a Christian Cueva y exige que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted”

Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

