Las comprometedoras imágenes de Luigui Carbajal ingresando sin su esposa a un hotel de Lince han desatado una fuerte polémica en la farándula peruana. La controversia aumentó luego de que el cantante asegurara que entró a la habitación privada para conceder una entrevista al pódcast de un amigo.

Diana García, de 28 años y madre de la hija del exintegrante de Skándalo, salió en su defensa mostrando imágenes de esa conversación. Sin embargo, decidió romper su silencio ante las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ y aclarar la gran interrogante que circula en redes sociales: ¿Era necesario grabar el pódcast desde la habitación de un hotel y no desde su casa? “Fue por algo de una conexión”, explicó la joven.

Diana García aclara por qué su esposo Luigui Carbajal fue a una entrevista en un hotel

Diana García, quien se casó con Luigui Carbajal en 2023, reveló inicialmente que sí sabía que su esposo concedería una entrevista desde la habitación de un hotel en Lince. “Sí, claro, él me comentó que fue una entrevista virtual”, declaró al reportero de Magaly Medina vía telefónica.

Sin embargo, al ser consultada sobre el motivo por el cual él decidió hospedarse en una habitación para conceder dicha entrevista, respondió que se trató de un tema de conexión. “Fue por algo de una conexión, no sé de qué. La verdad es que no sabría decirte mucho porque no he estado ahí”, señaló Diana García sin brindar más detalles al programa de ATV.