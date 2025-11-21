Samahara Lobatón festeja su cumpleaños hasta horas de la noche, pero Serenazgo llega a su condominio

Samahara Lobatón estuvo de cumpleaños y lo celebró a lo grande en una fiesta realizada en la terraza de su condominio en Surco. La hija de Melissa Klug cumplió 24 años rodeada de amigos, familiares y música en vivo, pero el festejo hasta horas de la noche hizo que el Serenazgo del distrito se apersonara hasta la puerta de su edificio.

Según el programa 'Magaly TV, la Firme', vecinos de la influencer habrían llamado a las autoridades de Surco para quejarse por la bulla de la celebración. Además de que la fiesta de Lobatón se habría excedido del horario permitido, perturbando la tranquilidad de los residentes durante horas nocturnas.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Samahara Lobatón festeja su cumpleaños hasta horas de la noche, pero llega Serenazgo

En las imágenes emitidas por el programa, una miembro del Serenazgo llegó hasta la puerta del condominio para supervisar hasta qué hora estaba autorizada la fiesta de Samahara. Para ello, la autoridad solicitó hablar por teléfono con la presidenta de la Junta de Vecinos quien respondió que hasta la 10:00 p. m. estaba permitida, horario que la influencer habría sobrepasado.

"Aló señora buenas noches, Serenazgo de Surco le saluda. ¿Hasta qué hora tiene permiso la señora Lobatón?, ¿hasta las diez tiene permiso? Ya, voy a ver para llamar a fiscalización", se le escucha decir al personal. Cabe indicar que, de acuerdo a videos compartidos del cumpleaños, este contó con la presencia de una orquesta de música en vivo.

Magaly Medina opina de la fiesta de Samahara Lobatón

La popular 'Urraca' no dudó en referirse sobre lo acontecido y sostuvo que por tratarse de un día de semana laborable, tendría que haber un poco más de consideración al momento de realizar una fiesta para no importunar a las personas que viven cerca.

"Le dijo la presidenta de la junta vecinal que tenía permiso Samahara hasta las 10 de la noche, ya son 10:19 p. m. y me dicen que el tono continúa. (...) No sé hasta qué hora permitan la bulla en Surco. Tampoco vas a romper los tímpanos de los vecinos, hay que ser más considerados si estamos en un día de semana", señaló.