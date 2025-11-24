Durante la transmisión en vivo del programa de YouTube 'La manada', el exfutbolista Jefferson Farfán fue puesto en aprietos tras ser consultado sobre quién le parecía mejor conductora de televisión: ¿Laura Spoya o 'La Patrona' Yahaira Plasencia? La pregunta provocó varias carcajadas en el popular 'Foquita', ya que, al inicio, no esperaba que le hicieran esa consulta frente a la presencia de la exreina de belleza.

Debido a su pasado sentimental con Yahaira Plasencia, la pregunta tomó por sorpresa al exjugador de Alianza Lima, quien, sin dar muchos detalles y visiblemente incómodo ante la dificultad de responder, accedió a participar del momento divertido.

¿Cuál fue la respuesta de Jefferson Farfán?

La inesperada pregunta que recibió Jefferson Farfán durante la transmisión en vivo de 'La manada', del canal de YouTube Satélite+, lo dejó visiblemente desconcertado desde el primer momento. La 'Foquita' no supo qué responder de inmediato, pero, ante la presión del momento y las risas que provocó el incómodo cuestionamiento, reaccionó por inercia con un “Qué frío”, antes de finalmente dar su veredicto entre Laura Spoya y su expareja, la bailarina y cantante Yahaira Plasencia.

“No puedo opinar, pero como conductora, Laura Spoya”, respondió con una sonrisa nerviosa, mientras intentaba mantener la compostura y esquivar una respuesta directa. Su declaración dejó totalmente sorprendidos a los conductores del programa de streaming, al evidenciar su preferencia por Laura Spoya frente a su expareja sentimental.

¿Qué es 'La manada'?

'La manada' es un programa de streaming y pódcast conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Se transmite en el canal Satélite+, la plataforma de streaming impulsada por el futbolista Jefferson Farfán. Este programa marcó el regreso del trío al formato digital tras su salida de su anterior espacio llamado 'Good Time'. 'La manada' debutó con una audiencia aproximada de 17.000 espectadores en YouTube, aunque la transmisión inicial presentó fallas técnicas en el audio y generó sospechas por actividad inusual entre las y los usuarios conectados.

Además, el programa enfrentó controversias, como el bloqueo en vivo de su estreno en TikTok por razones no claras, y acusaciones sobre el uso de bots, las cuales los conductores han negado categóricamente. A pesar de estos inconvenientes, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe agradecieron el apoyo de sus seguidores y buscan consolidar su espacio en el streaming peruano con este nuevo proyecto.