HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
Espectáculos

¿Yahaira Plasencia o Laura Spoya? La inesperada respuesta de Farfán cuando le preguntaron a quién prefiere como conductora de TV

Jefferson Farfán genera risas en 'La manada' tras ser cuestionado sobre quién es mejor conductora: Laura Spoya o Yahaira Plasencia, dejando a todos sorprendidos.

Jefferson Farfán quedó desconcertado al ser consultado sobre quién era mejor conductora: Laura Spoya o Yahaira Plasencia.
Jefferson Farfán quedó desconcertado al ser consultado sobre quién era mejor conductora: Laura Spoya o Yahaira Plasencia. | Foto: composición LR/El Popular/Facebook/Enfocados

Durante la transmisión en vivo del programa de YouTube 'La manada', el exfutbolista Jefferson Farfán fue puesto en aprietos tras ser consultado sobre quién le parecía mejor conductora de televisión: ¿Laura Spoya o 'La Patrona' Yahaira Plasencia? La pregunta provocó varias carcajadas en el popular 'Foquita', ya que, al inicio, no esperaba que le hicieran esa consulta frente a la presencia de la exreina de belleza.

Debido a su pasado sentimental con Yahaira Plasencia, la pregunta tomó por sorpresa al exjugador de Alianza Lima, quien, sin dar muchos detalles y visiblemente incómodo ante la dificultad de responder, accedió a participar del momento divertido.

TE RECOMENDAMOS

LA SANACIÓN DE ÚTERO: LIBERANDO MEMORIAS, DOLOR Y ENERGÍA ANCESTRAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Carlos Orozco cuestiona el nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán y le lanza consejo: "¿Estás seguro?"

lr.pe

¿Cuál fue la respuesta de Jefferson Farfán?

La inesperada pregunta que recibió Jefferson Farfán durante la transmisión en vivo de 'La manada', del canal de YouTube Satélite+, lo dejó visiblemente desconcertado desde el primer momento. La 'Foquita' no supo qué responder de inmediato, pero, ante la presión del momento y las risas que provocó el incómodo cuestionamiento, reaccionó por inercia con un “Qué frío”, antes de finalmente dar su veredicto entre Laura Spoya y su expareja, la bailarina y cantante Yahaira Plasencia.

“No puedo opinar, pero como conductora, Laura Spoya”, respondió con una sonrisa nerviosa, mientras intentaba mantener la compostura y esquivar una respuesta directa. Su declaración dejó totalmente sorprendidos a los conductores del programa de streaming, al evidenciar su preferencia por Laura Spoya frente a su expareja sentimental.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia impacta al confesar su infidelidad a Jefferson Farfán: “A nivel nacional, lo vio todo el mundo”

¿Qué es 'La manada'?

'La manada' es un programa de streaming y pódcast conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Se transmite en el canal Satélite+, la plataforma de streaming impulsada por el futbolista Jefferson Farfán. Este programa marcó el regreso del trío al formato digital tras su salida de su anterior espacio llamado 'Good Time'. 'La manada' debutó con una audiencia aproximada de 17.000 espectadores en YouTube, aunque la transmisión inicial presentó fallas técnicas en el audio y generó sospechas por actividad inusual entre las y los usuarios conectados.

Además, el programa enfrentó controversias, como el bloqueo en vivo de su estreno en TikTok por razones no claras, y acusaciones sobre el uso de bots, las cuales los conductores han negado categóricamente. A pesar de estos inconvenientes, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe agradecieron el apoyo de sus seguidores y buscan consolidar su espacio en el streaming peruano con este nuevo proyecto.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

LEER MÁS
Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

LEER MÁS
Mario Irivarren niega enemistad con Jefferson Farfán tras pasado amoroso con Ivana Yturbe y asegura: “Todo fue un malentendido”

Mario Irivarren niega enemistad con Jefferson Farfán tras pasado amoroso con Ivana Yturbe y asegura: “Todo fue un malentendido”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Magaly Medina revela cuánto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

Magaly Medina revela cuánto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

LEER MÁS
Rebeca Escribens comparte delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Rebeca Escribens comparte delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

LEER MÁS
Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Espectáculos

Magaly Medina revela cuánto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

Reimond Manco es bautizado en iglesia cristiana y sorprende con testimonio de cambio: "Es lo más maravillo"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, muestra cómo luce tras accidente vehicular y relata lo sucedido

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025