Jefferson Farfán lanza canal de streaming 'Satélite+' y ficharía a exconductores de 'Good Time', según Ric La Torre

Jefferson Farfán continúa expandiendo su faceta fuera de las canchas y sorprendió al anunciar la transformación de un nuevo canal de streaming llamado 'Satélite+'. Según el creador de contenido Ric La Torre, el exfutbolista ofrecerá una propuesta más amplia de programas y formatos de entretenimiento, que incluya a importantes personajes de la televisión y también de las redes sociales. Entre ellos estarían los exconductores del podcast 'Good Time', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe.

Jefferson Farfán lanza su canal de streaming 'Satélite+'

El último lunes 10, Jefferson Farfán compartió a través de sus redes sociales el cambio del nombre de su canal de streaming 'JF10 TV' a 'Satélite+'. "Hay historias que merecen ser contadas en otra galaxia. 'JF10 TV' fue el inicio de lo que hoy es 'Satélite+', un canal para el que no están preparados. Estén atentos porque se vienen novedades que cambiarán el curso de la creación de contenido tal y como la conocen", anunció en Instagram.

"La casa se renueva", indicaron sobre canal de streaming 'Satélite+'. Foto: Instagram

De esta forma, Farfán buscaría fortalecer su presencia en el mundo digital con una propuesta más amplia de programas y formatos de entretenimiento. Como se sabe, el exfutbolista ya realizaba contenido para YouTube a través del podcast 'Enfocados', pero estaba orientado a temas de fútbol. El cambio incluirá nuevos programas, en el que se especula que ingresarían Renzo Winder, Yaco Eskenazi y el locutor Daniel Marquina.

Exconductores de 'Good Time' formarían parte de 'Satélite+', canal de streaming de Jefferson Farfán

Entre las posibles incorporaciones a este proyecto destacan Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, quienes podrían unirse al equipo de 'Satélite+'. Según el tiktoker Ric La Torre, las conversaciones de los exconductores del programa 'Good Time' se estaba realizando desde hace semanas atrás, incluso cuando ellos formaban parte de 'Todo Good', canal dirigido por José Luis Rodríguez, 'Pelao'.

"Hasta donde me habían dicho, se iban los cuatro, porque yo cuento a producción también. Es un tema más que todo de dinero, habría un fil (monto) bastante alto", explicó Ric La Torre en el canal de YouTube 'La Roro Network'.

A esto, se suma la viralización de una nueva cuenta de Instagram llamada 'La Manada en el Satélite', que en su lista de usuarios seguidos están: Mario Irivarren, Gerardo Pe, Laura Spoya y Abneer Robles. "Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, aparentemente ya firmaron", comentó el tiktoker.