HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Streamers

Jefferson Farfán lanza canal de streaming 'Satélite+' y ficharía a exconductores de 'Good Time', según Ric La Torre

Exfutbolista ampliará la propuesta de su canal de streaming en YouTube con nuevos programas conducidos por figuras de la televisión y el mundo digital.

Nueva cuenta de Instagram vincula a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe con el proyecto de Jefferson Farfán.
Nueva cuenta de Instagram vincula a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe con el proyecto de Jefferson Farfán. | Foto: composición LR/ Instagram

Jefferson Farfán continúa expandiendo su faceta fuera de las canchas y sorprendió al anunciar la transformación de un nuevo canal de streaming llamado 'Satélite+'. Según el creador de contenido Ric La Torre, el exfutbolista ofrecerá una propuesta más amplia de programas y formatos de entretenimiento, que incluya a importantes personajes de la televisión y también de las redes sociales. Entre ellos estarían los exconductores del podcast 'Good Time', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe.

Jefferson Farfán lanza su canal de streaming 'Satélite+'

El último lunes 10, Jefferson Farfán compartió a través de sus redes sociales el cambio del nombre de su canal de streaming 'JF10 TV' a 'Satélite+'. "Hay historias que merecen ser contadas en otra galaxia. 'JF10 TV' fue el inicio de lo que hoy es 'Satélite+', un canal para el que no están preparados. Estén atentos porque se vienen novedades que cambiarán el curso de la creación de contenido tal y como la conocen", anunció en Instagram.

"La casa se renueva", indicaron sobre canal de streaming 'Satélite+'. Foto: Instagram

"La casa se renueva", indicaron sobre canal de streaming 'Satélite+'. Foto: Instagram

PUEDES VER: Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

lr.pe

De esta forma, Farfán buscaría fortalecer su presencia en el mundo digital con una propuesta más amplia de programas y formatos de entretenimiento. Como se sabe, el exfutbolista ya realizaba contenido para YouTube a través del podcast 'Enfocados', pero estaba orientado a temas de fútbol. El cambio incluirá nuevos programas, en el que se especula que ingresarían Renzo Winder, Yaco Eskenazi y el locutor Daniel Marquina.

Exconductores de 'Good Time' formarían parte de 'Satélite+', canal de streaming de Jefferson Farfán

Entre las posibles incorporaciones a este proyecto destacan Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, quienes podrían unirse al equipo de 'Satélite+'. Según el tiktoker Ric La Torre, las conversaciones de los exconductores del programa 'Good Time' se estaba realizando desde hace semanas atrás, incluso cuando ellos formaban parte de 'Todo Good', canal dirigido por José Luis Rodríguez, 'Pelao'.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino Palacios presume exclusiva cartera Louis Vuitton, pero inesperado detalle se roba la atención: "Me han estafado"

lr.pe

"Hasta donde me habían dicho, se iban los cuatro, porque yo cuento a producción también. Es un tema más que todo de dinero, habría un fil (monto) bastante alto", explicó Ric La Torre en el canal de YouTube 'La Roro Network'.

A esto, se suma la viralización de una nueva cuenta de Instagram llamada 'La Manada en el Satélite', que en su lista de usuarios seguidos están: Mario Irivarren, Gerardo Pe, Laura Spoya y Abneer Robles. "Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, aparentemente ya firmaron", comentó el tiktoker.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola fueron sorprendidos por la explosión de una bombarda en pleno programa en vivo

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola fueron sorprendidos por la explosión de una bombarda en pleno programa en vivo

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro sorprende al hacer confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: "No me daban ni un mes"

Xiomy Kanashiro sorprende al hacer confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: "No me daban ni un mes"

LEER MÁS
Revelan la exorbitante cifra que Jefferson Farfán habría gastado en su cumpleaños junto a Xiomy Kanashiro

Revelan la exorbitante cifra que Jefferson Farfán habría gastado en su cumpleaños junto a Xiomy Kanashiro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jhovan Tomasevich arremete contra Cristorata por generar caos en grifo durante stream: "Lo que hiciste no estuvo bien"

Jhovan Tomasevich arremete contra Cristorata por generar caos en grifo durante stream: "Lo que hiciste no estuvo bien"

LEER MÁS
Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

LEER MÁS
Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

LEER MÁS
Valentino Palacios sale al frente y responde a las críticas luego de decir que no volvería al Cusco: "Un peruano es envidioso de otro"

Valentino Palacios sale al frente y responde a las críticas luego de decir que no volvería al Cusco: "Un peruano es envidioso de otro"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Streamers

Jhovan Tomasevich arremete contra Cristorata por generar caos en grifo durante stream: "Lo que hiciste no estuvo bien"

Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025