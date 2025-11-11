HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Carlos Orozco cuestiona el nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán y le lanza consejo: "¿Estás seguro?"

Creador de 'La Roro Network' reaccionó al lanzamiento de 'Satélite+', el nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán, y aseguró que no teme la competencia.

Carlos Orozco no teme a la competencia en el streaming.
Carlos Orozco no teme a la competencia en el streaming. | Foto: composición LR/ Carlos Orozco/YouTube

El youtuber Carlos Orozco, creador de 'La Roro Network', no dudó en reaccionar al nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán en YouTube. Durante el podcast 'Ouke', el creador de contenido hizo referencia al estreno de 'Satélite+', antes llamado JF10 TV, plataforma del exfutbolista que contaría en su parrilla a los exconductores del programa 'Good Time', Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo. Sin embargo, Orozco no dudó en lanzarle una recomendación a Farfán.

Youtuber Carlos Orozco lanza recomendación a Jefferson Farfán por el lanzamiento de 'Satélite+'

Durante la emisión del podcast 'Ouke' en YouTube, el tiktoker Ric La Torre comentó que para el 2026 aparecerían hasta tres nuevos canales de streamings, incluido el de Jefferson Farfán. Agregó que incluso ya se está convocando a varios influencers y fuertes personajes de la televisión.

PUEDES VER: Jefferson Farfán lanza canal de streaming 'Satélite+' y ficharía a exconductores de 'Good Time', según Ric La Torre

lr.pe

Al respecto, Carlos Orozco enfatizó que no tiene temor ante la aparición de nueva competencia en el streaming y le aconsejó a Jefferson Farfán que mejor mida su inversión debido a que la agenda para el año 2026 estaría muy marcado por las Elecciones Generales 2026.

"¿Estás seguro de que ese es el año en el que quieres lanzar tu network e invertir lo que sea que tienes que invertir? En el 2026 hay elecciones y, cuando hay elecciones, es un año muy político, la gente sabe a quién quiere ver", sentenció.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino Palacios presume exclusiva cartera Louis Vuitton, pero inesperado detalle se roba la atención: "Me han estafado"

lr.pe

De otro lado, comentó que no se siente preocupado por la aparición de otros programas de streaming. "Chicos, me irá bien. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros canales que ven la tendencia, el negocio, yo voy a morir haciendo esto, voy a ser un anciano y seguiré haciendo esto. No sé hacer otra cosa. Yo a lo largo de mi carrera he hecho brillar gente, es lo que yo hago", agregó.

