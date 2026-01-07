La actriz peruana Melania Urbina conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje tras despedirse de su hija Lucía Pérez Garland, quien vive en México desde 2025. Luego de reencontrarse con la joven de 21 años en tierras mexicanas, la exintegrante de 'Al fondo hay sitio' utilizó su cuenta de Instagram para expresar los sentimientos encontrados que le dejó esta visita.

“En este viaje entendí con más claridad que estamos en una nueva etapa como madre e hija. Nuestro vínculo es irrompible. Pero nos toca volar por separado”, escribió la actriz de 48 años en su publicación, acompañando el mensaje con un video de varios momentos junto con Lucía.

Melania Urbina publica mensaje tras reencontrarse con su hija y volver a despedirse

El reencuentro entre Melania Urbina y su hija Lucía se dio durante su reciente viaje a México, país donde la joven reside desde el año pasado. La actriz aprovechó las fiestas de Navidad y Año Nuevo para compartir tiempo con ella. En su mensaje, la actriz reflexionó sobre los cambios que atraviesan como madre e hija y cómo ambas están aprendiendo a volar por separado.

“Sentí nostalgia, pero también orgullo. Y de a pocos, también se asoma la ilusión. Los cambios dan miedo, pero traen nuevas oportunidades”, agregó la actriz en su publicación. Días antes, también había dedicado sentidas palabras a México por haber sido el lugar que acoge a su hija: “México lindo. Tus colores, tus sabores. Una parte de mi corazón se queda aquí. Cuídamela mucho por favor”.

¿Qué estudia la hija de Malanie Urbina en México?

Lucía Pérez-Garland, hija de la actriz Melania Urbina, se encuentra en México donde viene cursando una especialización en guión, luego de haber culminado la carrera de cine. La joven ha decidido continuar su formación profesional enfocándose en el trabajo detrás de cámaras, apostando por el desarrollo de historias desde la escritura audiovisual.

En una entrevista con La República, Melania Urbina destacó el talento de su hija y el interés que siempre mostró por el mundo creativo. “Siento que tiene el talento y que, si es que ella quiere, podría estudiarlo y explorarlo. Pero su interés está más detrás de cámaras. Ella estudió cine, terminó la carrera y va a especializarse en guión”, señaló la actriz.