Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

En su pódcast, Laura Spoya habló detalladamente sobre lo que sintió tras separarse del empresario gastronómico y cuestionó a los hombres que dependen excesivamente de sus madres para tomar decisiones cruciales en una relación.

Laura Spoya confesó lo que sintió tras separarse de Brian Rullán.
Laura Spoya confesó lo que sintió tras separarse de Brian Rullán. | Foto: composición LR/La Manada/Difusión

Laura Spoya volvió a estar en el centro de la atención pública luego de que el programa 'Magaly TV: La firme' difundiera un extracto del pódcast en el que la exreina de belleza hizo una contundente confesión. Tras la emisión del material, Magaly Medina abordó el tema en su espacio de espectáculos y analizó las declaraciones de la influencer, quien reveló detalles sobre la relación que mantuvo con su expareja, Brian Rullán, y cómo afrontó el periodo posterior a su separación del empresario mexicano.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre su separación con Brian Rullán?

Durante la emisión del programa de espectáculos, la periodista presentó la confesión de Laura Spoya, quien expresó cómo vivió el proceso de ruptura con Brian Rullán. Las declaraciones de la creadora de contenido generaron diversas reacciones en redes sociales, especialmente por su reflexión sobre el rol de las mujeres que han construido una carrera profesional sólida y que, en la actualidad, no están dispuestas a depender de una figura masculina para validarse.

PUEDES VER: Laura Spoya rompe su silencio tras encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena, quien la acusó de infiel: "Estoy sorprendida"

lr.pe

''Yo en este momento considero que estoy yo en un nivel profesional bien posicionada. Chambeo, trabajo, tengo mis cosas, soy independiente. Claro, no puedo estar con alguien menos exitoso que yo'', expresó la streamer en el pódcast 'La Manada'.

La ''indirecta'' de Laura Spoya a su expareja

Asimismo, Spoya cuestionó a los hombres que mantienen vínculos marcados por una fuerte dependencia materna o que evitan asumir decisiones cruciales para garantizar un entorno estable. Según indicó, este tipo de dinámicas afecta la convivencia y puede deteriorar cualquier proyecto de pareja.

PUEDES VER: La historia de amor de Laura Spoya y Brian Rullan: una boda que duró cuatro días y terminó tras 10 años

lr.pe

''A mí lo que me molesta es que siempre sea: 'Le voy a preguntar a mi mamá, 'mi mamá lo hacía así', o que la mamá se meta en las decisiones. Me han tocado varios mamíticos'', dijo sin precisar si era una ''indirecta'' a su expareja.

Estas declaraciones hicieron ruido en la periodista, quien recordó que la exreina de belleza vivió en Acapulco en un edificio familiar donde no solo residía con su entonces esposo, sino también con sus exsuegros y otros miembros de la familia de Brian Rullán.

“De repente, la mamá entraba y le cambiaba el aire acondicionado... y esa era una situación con la que ella no sabía cómo lidiar. Pero ahí, la responsabilidad es del esposo, que no pone límites”, señaló, y subrayó que establecerlos en el entorno familiar debe ser una tarea principalmente del hombre.

