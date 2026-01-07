HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: “¿A quién te gustaría ver?”

Humorista Jorge Benavides regresó a Panamericana TV, canal donde comenzó su carrera televisiva hace 40 años.

Jorge Benavides debutó en la TV peruana en el programa 'Trampolín a la fama' de Panamericana. Foto: Composición LR/Instagram.
Jorge Benavides ya se encuentra en las instalaciones de Panamericana Televisión para lo que será su nuevo proyecto humorístico. Por esa razón, a través de una publicación en Instagram, el carismático comediante pidió apoyo a sus seguidores para que lo ayuden a definir la identidad y el contenido del programa  

“Te invito a participar a través de este medio para decirme qué te gustaría ver. Qué se te ocurre. Cómo te gustaría que se llame el Programa. Y a quién te gustaría ver como talento en el Programa. Gracias por tu apoyo”, escribió JB de 58 años.

Jorge Benavides complacido de retornar a Panamericana TV

Recientemente, Jorge Benavides compartió una fotografía desde Panamericana TV, mostrando su alegría por regresar al lugar donde nació como imitador. “Ya me encuentro en las instalaciones de Panamericana Televisión, el canal donde nací como imitador en Trampolín a la Fama”, compartió.

Además, señaló que ya se encuentra con su equipo de trabajo para decidir, junto a sus seguidores, la estructura de su nuevo programa. En esta nueva aventura, JB no estará con su hermano Alfredo Benavides, quien tendría un proyecto propio en ATV. Sin embargo, sí formará parte del elenco Walter ‘Cachito’ Ramírez, el popular ‘Chorri’, en el elenco. El resto de su equipo de trabajo aún se desconoce y serían presentados en los próximos días.   

JB recordó sus inicios en Panamericana TV

Durante la preventa de Panamericana TV, en diciembre pasado, Jorge Benavides fue una de las grandes atracciones al ser anunciado como la nueva figura del canal. El humorista recordó que comenzó su carrera en dicho canal hace 40 años, junto a Augusto Ferrando.

“Estoy feliz de regresar a Panamericana… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el 84. A Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos. Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”, comentó muy emocionado JB, quien también agradeció a su anterior lugar de trabajo, ATV, por los cinco años que estuvo allí.

