Los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe revelaron que la emisión de su podcast ‘La manada’ no podrá realizarse este miércoles 19. A través de sus redes sociales, los integrantes del programa digital mostraron su malestar e indicaron que esta suspensión se debe a problemas técnicos. Cabe resaltar, que dicho espacio digital se estrenó hace poco en el canal 'Satélite +', del exfutbolista Jefferson Farfán, tras su abrupta salida de 'Todo Good'.

Mediante Instagram, Laura Spoya, Mario Irivarren y el youtuber Gerardo Pe expresaron su molestia al anunciar que el podcast 'La Manada' no podrá emitirse en el canal 'Satélite +' debido a fallas técnicas.

Minutos antes, Spoya e Irivarren mostraron en sus historias de Instagram que ya estaban en el set, listos para iniciar la transmisión programada para este miércoles a las 11.00 a. m. Sin embargo, tras un breve en vivo que terminó siendo eliminado por los errores en la emisión, comunicaron que no tenían forma de salir al aire y que planean retomar la transmisión este jueves a la misma hora.

Foto: Instagram

La modelo Laura Spoya pidió disculpas al público, explicando que los problemas estaban fuera de su control. "Manada, querida, estamos acá desde temprano para poder salir en el en vivo del día de hoy, pero lamentablemente ha habido algunos errores técnicos que están fuera de nuestro control y no podemos salir al aire hoy, así que les pedimos una disculpa enorme y esperemos nos podamos encontrar el día de mañana", resaltó.

Por su parte, Mario Irivarren agradeció a sus seguidores por conectarse y remarcó que las fallas provenían del equipo técnico, por lo que no les quedaba otra opción más que reprogramar el contenido. "Escapa de nuestras manos, son fallas técnicas de parte de los equipos y no queda de otra, mañana nos reencontramos para poder darles como siempre el programa que ustedes se merecen", agregó.

En tanto, Gerardo Pe enfatizó que la prioridad sería ofrecer un programa de calidad y que, si en ese momento no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, esperarán hasta el miércoles.