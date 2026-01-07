HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira Las 10 del día con César Romero
Mira Las 10 del día con César Romero     Mira Las 10 del día con César Romero     Mira Las 10 del día con César Romero     
EN VIVO

🚨SE DESATA LA GUERRA POR EL PETRÓLEO Y FUERZA POPULAR EN LÍOS POR RAMÍREZ | #las10deldía

Espectáculos

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

La expareja del futbolista advirtió que procederá legalmente para defender los derechos de su hijo, quien se encuentra delicado de salud.

Expareja de Jairo Concha compartió comunicado contra el futbolista. Foto: composición LR/difusión
Expareja de Jairo Concha compartió comunicado contra el futbolista. Foto: composición LR/difusión

Débora Goytizolo, expareja del futbolista Jairo Concha, denunció públicamente que el jugador de Universitario de Deportes estaría intentando reducir la pensión de alimentos de su menor hijo, pese a que el niño atraviesa un delicado estado de salud. A través de un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter), la madre del menor aseguró haber recibido una notificación sobre una conciliación sin haber sido informada previamente.

“El día de hoy recibí una notificación del señor Jairo Concha, a quien menciono abiertamente. La conciliación es de mutuo acuerdo, y en ningún momento fui informada previamente de esta intención, aun sabiendo que me encuentro en una situación de vulnerabilidad debido al estado de salud de nuestro hijo”, escribió Goytizolo en su publicación.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD
Comunicado de Débora Goytizolo. Foto: X

Comunicado de Débora Goytizolo. Foto: X

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: 'Todo esfuerzo tiene su recompensa'

lr.pe

Débora Goytizolo advierte con demandar al Jairo Concha tras buscar reducir pensión de su hijo

En su comunicado, Débora Goytizolo fue enfática al señalar que no aceptará ninguna reducción en la pensión de alimentos y advirtió que, de no llegar a un acuerdo conforme a ley, procederá por la vía judicial. “Nadie puede decidir de manera unilateral reducir el nivel de vida de un hijo por simple voluntad personal. Por ello, públicamente manifiesto que no acepto dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de Liam”, expresó.

Además, la expareja del futbolista hizo un llamado para que también se pueda llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas, ya que considera que no existe una presencia constante del padre en la vida del menor. Según señaló, la comunicación entre ambos se ha vuelto mínima desde el 26 de diciembre, pese a que anteriormente mantenían una relación cordial por el bienestar del hijo que tienen en común.

PUEDES VER: Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: 'No había espacio para crecer'

lr.pe

Expareja de Jairo Concha revela distanciamiento del futbolista con su hijo

Débora Goytizolo también reveló que su hijo Liam se encuentra delicado de salud y que, pese a que Jairo Concha estaba al tanto de esta situación, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras ellos enfrentaban una emergencia médica. “Quiero dejar constancia de que mi hijo se encuentra delicado de salud. El padre de mi hijo está plenamente enterado de esta situación; sin embargo, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras nosotros nos encontrábamos en una emergencia médica”, escribió.

Asimismo, señaló que durante los últimos seis años esta ha sido la dinámica, pero que por empatía y respeto hacia la familia del futbolista nunca había alzado la voz. Sin embargo, indicó que ahora cuenta con pruebas como audios y videos donde se evidencia que su hijo llora por ver a su padre, mientras este prioriza otras actividades antes que ejercer su rol paterno.

La joven también compartió la respuesta que habría recibido de Jairo Concha al informarle sobre el delicado estado de salud del menor: “No puedo acercarme porque estoy entrenando y tú lo sabes, pero llévalo a la clínica y pásame la boleta para hacer el pago”. Ante ello, la madre del niño expresó su molestia escribiendo: “Entrena 24 horas, pretende que los gastos sean mitad, mitad y él verlo 2 veces al mes. No sean igualados”.

Mensaje que compartió la expareja de Jairo Concha. Foto: X

Mensaje que compartió la expareja de Jairo Concha. Foto: X

Notas relacionadas
Antonio Pavón es sorprendido con serenata de cumpleaños por su novia e hijo: "Por más aventuras juntos"

Antonio Pavón es sorprendido con serenata de cumpleaños por su novia e hijo: "Por más aventuras juntos"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

LEER MÁS
Sam Smith se rinde ante el Perú y emociona a sus fans con emotivo mensaje: "Mi corazón está desbordado de gratitud"

Sam Smith se rinde ante el Perú y emociona a sus fans con emotivo mensaje: "Mi corazón está desbordado de gratitud"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

LEER MÁS
Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

LEER MÁS
Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV y revela la verdad detrás de su salida del canal: "Sentí que no debía firmar"

Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV y revela la verdad detrás de su salida del canal: "Sentí que no debía firmar"

LEER MÁS
Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

LEER MÁS
Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco descarta alarma por influenza AH3N2 y prepara plan ante posible incremento de casos desde mayo

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡golazo de Raphinha!

PSG vs Olympique Marsella EN VIVO: hora y canal del partido por la final de la Supercopa de Francia

Espectáculos

Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV y revela la verdad detrás de su salida del canal: "Sentí que no debía firmar"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025