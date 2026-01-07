Débora Goytizolo, expareja del futbolista Jairo Concha, denunció públicamente que el jugador de Universitario de Deportes estaría intentando reducir la pensión de alimentos de su menor hijo, pese a que el niño atraviesa un delicado estado de salud. A través de un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter), la madre del menor aseguró haber recibido una notificación sobre una conciliación sin haber sido informada previamente.

“El día de hoy recibí una notificación del señor Jairo Concha, a quien menciono abiertamente. La conciliación es de mutuo acuerdo, y en ningún momento fui informada previamente de esta intención, aun sabiendo que me encuentro en una situación de vulnerabilidad debido al estado de salud de nuestro hijo”, escribió Goytizolo en su publicación.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Comunicado de Débora Goytizolo. Foto: X

Débora Goytizolo advierte con demandar al Jairo Concha tras buscar reducir pensión de su hijo

En su comunicado, Débora Goytizolo fue enfática al señalar que no aceptará ninguna reducción en la pensión de alimentos y advirtió que, de no llegar a un acuerdo conforme a ley, procederá por la vía judicial. “Nadie puede decidir de manera unilateral reducir el nivel de vida de un hijo por simple voluntad personal. Por ello, públicamente manifiesto que no acepto dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de Liam”, expresó.

Además, la expareja del futbolista hizo un llamado para que también se pueda llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas, ya que considera que no existe una presencia constante del padre en la vida del menor. Según señaló, la comunicación entre ambos se ha vuelto mínima desde el 26 de diciembre, pese a que anteriormente mantenían una relación cordial por el bienestar del hijo que tienen en común.

Expareja de Jairo Concha revela distanciamiento del futbolista con su hijo

Débora Goytizolo también reveló que su hijo Liam se encuentra delicado de salud y que, pese a que Jairo Concha estaba al tanto de esta situación, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras ellos enfrentaban una emergencia médica. “Quiero dejar constancia de que mi hijo se encuentra delicado de salud. El padre de mi hijo está plenamente enterado de esta situación; sin embargo, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras nosotros nos encontrábamos en una emergencia médica”, escribió.

Asimismo, señaló que durante los últimos seis años esta ha sido la dinámica, pero que por empatía y respeto hacia la familia del futbolista nunca había alzado la voz. Sin embargo, indicó que ahora cuenta con pruebas como audios y videos donde se evidencia que su hijo llora por ver a su padre, mientras este prioriza otras actividades antes que ejercer su rol paterno.

La joven también compartió la respuesta que habría recibido de Jairo Concha al informarle sobre el delicado estado de salud del menor: “No puedo acercarme porque estoy entrenando y tú lo sabes, pero llévalo a la clínica y pásame la boleta para hacer el pago”. Ante ello, la madre del niño expresó su molestia escribiendo: “Entrena 24 horas, pretende que los gastos sean mitad, mitad y él verlo 2 veces al mes. No sean igualados”.