Alejandra Baigorria anunció con orgullo que fue galardonada en Estados Unidos con el rango ‘Team Élite’, el nivel más alto dentro de la compañía a la que pertenece. Ante el importante logro de la empresaria, su esposo, Said Palao, la felicitó con un romántico detalle. “Estoy inmensamente orgulloso de ti. Te admiro y te amo”, escribió el chico reality de 'esto es guerra' en una carta que emocionó hasta las lágrimas a la 'Gringa de Gamarra'.

Said Palao le obsequió un ramo de siete tulipanes, cada uno representando los siete años de constancia y sacrificio que le permitieron convertirse en la primera peruana en alcanzar el prestigioso título de 'Team Élite'.

Said Palao sorprende a Alejandra Baigorria tras alcanzar importante logro

Fue una de sus propias colaboradoras quien reveló el logro a través de un mensaje emotivo donde destacó la capacidad de Alejandra Baigorria para impulsar a mujeres alrededor del mundo. La empresaria reposteó estas palabras agradecida, reconociendo que este premio representa una meta más cumplida en su trayectoria profesional.

"La mujer más trabajadora del mundo con un corazón de oro, para ustedes que no saben qué es ser Team Élite el rango más alto de la compañía y es que tiene un equipo élite y está impactando en la vida de muchas mujeres de su comunidad que está creciendo por todos lados del mundo. Te admiramos Alejandra", se lee en el mensaje que compartió la empresaria.

Al conocer la noticia, Said Palao no tardó en felicitarla de una manera especial. El deportista, quien admitió no ser una persona muy detallista, preparó una sorpresa que incluyó flores y una carta cargada de admiración. Al entrar a la casa mientras ella terminaba de ducharse, la sorprendió con siete tulipanes que simbolizan los años de esfuerzo invertidos en su empresa. La empresaria, emocionada, leyó el mensaje en voz alta entre lágrimas.

"¿Y esto amor? ¿Tú trayéndome tulipanes? 'Mi amor, te regalo estos siete tulipanes por estos siete años de amor y constancia con el que sacaste a tu empresa adelante. Alcanzar el rango 'Team Élite' siendo el más alto siendo la primera en Perú, no es casualidad: es el reflejo de tu esfuerzo y valentía. Estoy inmensamente orgulloso de ti. Te admiro y te amo'", leyó la empresaria.

Alejandra Baigorria agradece a Said Palao por emotivo gesto

La empresaria no tardó en dedicarle unas palabras a su esposo a través de redes sociales. “Te amo mi amor, nadie mejor que tú sabe todo lo que me costó llegar a ese rango tan importante. Te volvería a elegir mil veces”, escribió, reafirmando la importancia del apoyo emocional en este proceso.

El logro 'Team Élite' no se trata simplemente de un nuevo premio, sino de la validación internacional del proyecto empresarial que Baigorria ha construido desde cero. Su esfuerzo, liderazgo y capacidad para impactar la vida de miles de mujeres la consolidan como una de las figuras empresariales más influyentes del país.