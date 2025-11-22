La hermana de Alejandra Baigorria, Thamara Medina, permanece internada en el Hospital San Juan de Dios de Pisco tras el grave accidente que sufrió la noche del 21 de noviembre. A pesar del difícil momento, la joven de 23 años sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde su cama en el hospital a través de TikTok. La publicación generó mensajes de apoyo y palabras de aliento por su pronta recuperación.

En las imágenes se le observa con la cabeza vendada y postrada en una cama del hospital, tras el accidente que sufrió cuando el vehículo en el que viajaba realizó una maniobra brusca para evitar chocar contra un tráiler que se dirigía a Paracas.

Thamara Medina publica video tras grave accidente en Pisco y recibe mensajes de apoyo

La hermana de la ‘Gringa de Gamarra’ compartió un video en TikTok desde el hospital, donde continúa recuperándose del accidente que sufrió recientemente. En las imágenes, Thamara Medina aparece con un filtro viral y acompañó la publicación con la frase “Yo dándome ánimos”, además de añadir “Thami para rato”. Su actitud positiva llamó rápidamente la atención de los usuarios, quienes no tardaron en dejarle mensajes de apoyo.

El video generó una amplia reacción en redes sociales, donde cientos de seguidores expresaron su preocupación y enviaron palabras de aliento a la joven modelo. Comentarios como “Ella no quiere darle el gusto de verla mal a quienes no la quieren”, “Deja las redes y recupérate, enfócate en tu bienestar” y “La vida te está dando una segunda oportunidad, aprovéchala” reflejaron el respaldo que recibió. Otros usuarios destacaron las dificultades que enfrenta su familia y pidieron no juzgarla en medio de su proceso de recuperación.

Hermano de Alejandra Baigorria comparte sentido mensaje tras accidente de Thamara Medina

Ante este difícil episodio, Sergio Baigorria, hermano de la ‘Gringa de Gamarra’, compartió un mensaje de fe y esperanza en Instagram. “Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa, fuerzas”, escribió, palabras que muchos interpretaron como un gesto de apoyo hacia Thamara Medina tras el accidente.

La joven, quien resultó con costillas rotas y una herida en la cabeza que requirió 20 puntos, aseguró encontrarse estable y en recuperación. “¡Estoy bien! Todavía tiene Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse”, expresó en redes sociales, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca su estado de salud.