EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Prometido de Milena Zárate comparte publicación de otra mujer y cantante reacciona eliminando fotos de su compromiso

La colombiana Milena Zárate explicó en entrevista con Magaly Medina que su decisión buscó mantener la tranquilidad mientras procesa la situación sobre la foto compartida por su prometido Carlos Mendoza.

Milena Zárate y su prometido se casaron en una boda simbólica en Estados Unidos. Foto: composición LR/difusión
Milena Zárate y su prometido se casaron en una boda simbólica en Estados Unidos. Foto: composición LR/difusión

La cantante colombiana Milena Zárate sorprendió a sus seguidores al eliminar todas las fotografías de su compromiso con el tatuador Carlos Mendoza, quien reside en Estados Unidos, luego de que él compartiera en sus historias de Instagram una foto de una mujer desconocida. La hermana de Greissy Ortega explicó que su acción no fue impulsiva, sino una decisión para mantener la tranquilidad mientras analiza lo sucedido.

“Esa foto me sacó de onda, no me gustó todo el contexto, ni la foto, nada y lo primero que hice fue mandarle la foto. Me ha mandado un montón de mensajes. Yo no estoy ahorita para matarme la cabeza, estoy en una relación de lejos…”, señaló en entrevista con 'Magaly TV, la firme'.

¿Milena Zárate terminó su relación con su prometido tras controversia por foto de otra mujer?

El incidente ocurrió cuando Carlos Mendoza, prometido de Milena Zárate, compartió la imagen de una mujer que lo etiquetó en su estudio. En la foto se veían solo las piernas de la chica y un corazón, pero eso fue suficiente para que la cantante tomara la decisión de eliminar los recuerdos de su compromiso de su cuenta de Instagram.

La colombiana explicó que no había querido discutir inmediatamente con su prometido y destacó que difícil llevar una relación a distancia. "Es muy complicado llevar una relación de lejos, por más de que digamos hasta el día de hoy nosotros tenemos 5 años, él a mí nunca me ha dado indicios de nada, siempre ha sido muy correcto conmigo. Nunca he tenido inconveniente de este tipo con él, pero la verdad no me gustó esa foto", afirmó.

Milena Zárate se sincera por foto de otra mujer compartida por su prometido

Por su parte, Magaly Medina le comentó que su novio había quitado fotos de ella, pero la colombiana aclaró que él no tenía imágenes suyas en sus redes sociales, solo un video en el que ella lo había etiquetado. Sin embargo, ahora ese contenido también desapareció porque ella lo eliminó de su cuenta de Instagram. “Él no tiene fotos mías en sus redes porque sus redes son solamente de trabajo. Él tenía el video, pero al yo quitarlo, pues también se le quita a él”, explicó Milena Zárate.

Por su parte, Magaly Medina le comentó que su novio había quitado fotos de ella, pero la colombiana aclaró que él no tenía imágenes suyas en sus redes sociales, solo un video en el que ella lo había etiquetado. Sin embargo, ahora ese contenido también desapareció porque ella lo eliminó de su cuenta de Instagram. "Él no tiene fotos mías en sus redes porque sus redes son solamente de trabajo. Él tenía el video, pero al yo quitarlo, pues también se le quita a él", explicó Milena Zárate. 

