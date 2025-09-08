Milena Zárate calificó su relación con Greissy como “tóxica” y reveló que sufrió violencia emocional. Además, buscó ayuda profesional para superar la manipulativa relación con su hermana. Foto: captura/Panamericana Televisión | Foto: captura/Panamericana Televisión

Milena Zárate, la famosa que más veces se ha sentado en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, ganó S/25.000 en el programa de Beto Ortiz tras hablar del maltrato que sufrió por parte de una expareja y del infierno que vivió por culpa de Edwin Sierra, el padre de su hija, y de su hermana Greissy Ortega, quienes protagonizaron la relación clandestina más escandalosa de los últimos años.

La cantante colombiana podría haberse llevado S/50.000 (premio mayor) a su casa, pero Milena Zárate decidió retirarse antes del concurso, en la pregunta 20. “¿Perdonarías a Greissy?”, cuestionó Beto Ortiz, a lo que la extranjera respondió con un rotundo “no”. Según el polígrafo de ‘El valor de la verdad’, ella respondió con la verdad y se quedó con todo el dinero acumulado.

Milena Zárate guarda distancia de Greissy Ortega



Tras saber la respuesta de Milena Zárate, el conductor Beto Ortiz quiso saber la razón, a lo que ella respondió: “Creo que todo tiene un límite y no podemos escudarnos en el tema de que ‘ha sido un error o era muy joven’, pero nunca ser consciente de las cosas que haces. Yo le he dado a ella muchas oportunidades. No soy Dios para perdonar a nadie, pero tampoco soy Jesucristo para ponerle el otro cachete”.

Asimismo, Milena calificó como “tóxica” la relación que tuvo por años con Greissy Ortega, ya que aparentemente ella la disculpaba, pero su hermana volvía a decepcionarla. “Venía, me traicionaba y yo la perdonaba por sus hijos, la recibía otra vez y me hacía daño”, añadió.

Por otro lado, la expareja de Edwin Sierra reveló que cuando pasó el escándalo que infidelidad de Edwin Sierra con Greissy, ella tuvo que salir adelante, sin ningún tipo de terapia. Sin embargo, sí tuvo que buscar ayuda profesional cuando quiso desligarse de su hermana menor. “Yo estaba viviendo una violencia emocional con ella y una manipulación bastante emocional y recibí terapia como 8 meses. Yo no le debo nada. Honestamente, me aferré a ella porque quise sanar un dolor y un vacío que tuve de niña por una pérdida”, concluyó.

