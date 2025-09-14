La polémica en torno a Maju Mantilla continúa escalando luego de que se expusieran presuntos chats entre la conductora y su productor Christian Rodríguez Portugal. Las conversaciones, mencionadas por programas como 'Amor y fuego', han sido interpretadas por algunos como evidencia de una cercanía que va más allá de lo profesional. En medio de este escenario, Milena Zárate se pronunció con una frase que no pasó desapercibida: "Cuídate de las aguas mansas… esas que tienen carita de inocente son las peores".

La colombiana lamentó que, de ser cierta la infidelidad, se trataría de una traición dolorosa para Gustavo Salcedo, aún esposo de Mantilla. Además, la hermana de Greissy Ortega cuestionó el rol de Salcedo en la filtración de los mensajes. "Creo que el que filtró eso es él, porque está dolido y lo han herido en su ego de hombre", afirmó.

Milena Zárate no se mostró sorprendida ante las acusaciones que vinculan a Maju Mantilla con su productor. Al ser consultada sobre los señalamientos de infidelidad, respondió con una frase que no pasó desapercibida: "Hay un dicho muy cierto, que es: 'Cuídate de las aguas mansas (que de las bravas me cuido yo). Esas que tienen carita de yo no fui, sí fueron y fueron bastante. Las apariencias engañan, esas que tienen carita de inocente son las peores", afirmó. Para Zárate, las apariencias pueden engañar, y en este caso, considera que la imagen pública de Mantilla no la exime de cuestionamientos.

La artista colombiana también reflexionó sobre el impacto de una traición en una relación consolidada. "La infidelidad, tanto de un hombre como de una mujer, es una deslealtad, una falta de compromiso y de valores. Si es así, qué mal", expresó a Trome. Aunque evitó afirmar categóricamente que Mantilla haya sido infiel, dejó claro que, de confirmarse, se trataría de una falta grave que afecta no solo a la pareja, sino a la familia.

Los chats filtrados y el rol de Gustavo Salcedo en la controversia

La controversia se desató tras la mención de presuntos mensajes entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez Portugal. En los chats, supuestamente se leen frases como "ya tengo ganas de verte" y "abrazarte", lo que ha sido interpretado como señales de una relación sentimental. Rodrigo González, conductor de 'Amor y fuego', fue quien leyó los mensajes en televisión, generando una ola de comentarios en redes.

Milena Zárate sugirió que Gustavo Salcedo podría haber sido quien filtró las conversaciones. "Está dolido y lo han herido en su ego de hombre, sobre todo porque una traición duele mucho, más cuando hay una familia constituida", señaló. Hasta el momento, ni Mantilla ni Salcedo han dado declaraciones públicas sobre el contenido de los mensajes, mientras el tema sigue generando atención mediática.