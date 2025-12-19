La conductora de televisión María Pía Copello se despidió del programa ‘Mande quien mande’, luego de tres años al frente del espacio de espectáculos. En ese contexto, sus compañeros aprovecharon la ocasión para desearle lo mejor en sus nuevos proyectos y destacaron su profesionalismo, carisma y el vínculo especial que construyó con el equipo y el público.

¿Qué dijo María Pía Copello en su despedida?

Al momento de despedirse, María Pía Copello dedicó unas palabras a las personas televidentes de ‘Mande quien mande’ que la acompañaron durante tres años. Aunque la noticia ya se había hecho oficial, la conductora —con la voz visiblemente entrecortada— destacó los grandes vínculos que forjó con sus compañeros durante su paso por el programa. También recalcó que su salida responde al deseo de continuar con sus proyectos personales.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

''Porque luego de tres años, bueno, dejo la conducción de 'Mande quien Mande'. Así que vengan, súmense conmigo. La verdad, dejo amigos, porque no vamos a vivir el día a día, porque estoy segura de que nos vamos a seguir viendo, pero dejo amigos maravillosos. A veces uno dice: 'Oye, uno deja compañeros de trabajo, pero no, yo los considero a ustedes mis amigos'. ¿De por qué dejo el programa? Dejo el programa por una nueva oportunidad el próximo año y son cosas que he decidido emprender porque, bueno, siento que la vida es solo una y que a veces uno tiene que venir aquí a cumplir sus sueños y y yo quiero seguir cumpliendo sueños'', declaró.

Las palabras de agradecimiento de María Pía Copello a la producción de 'Mande quien Mande'

Mientras declaraba su mensaje de despedida, María Pía Copello agradeció a la producción de ‘Mande quien mande’ por la oportunidad de conducir un programa familiar y estar al frente del espacio durante estos años.

''Nos vamos a seguir viendo. Gracias por esta oportunidad tan grande para mí, de verdad, porque he pasado del infantil a los realities, a un programa para la familia y me siento dichosa porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Y gracias, de verdad'', agregó.

Un mensaje para sus detractores y lo que se le viene en el 2026

Por otro lado, María Pía Copello también dejó un mensaje para sus ‘haters’ y reveló que desea comenzar el 2026 completamente renovada, llena de energía y con la determinación de cumplir los propósitos que se ha trazado para el próximo año.

''Gracias a todos los que me quieren y a los que no también. Yo estoy emprendiendo cosas el próximo año que siento que he incomodado a algunos, ¿por qué no decirlo? Pero bienvenida a la competencia. Sé que algunos no me desean buenas cosas, pero no importa. Solamente quiero decirle a ellos, que me desean cosas malas, a los que me difaman todos los días, quiero decirles nada más que vuelvo más fuerte el 2026 con más ganas, con más energía y con más cosas que cumplir. Así que a mí nadie me para'', concluyó.