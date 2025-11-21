HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Entretenimiento

Fátima Bosch es abucheada en Tailandia tras ser coronada Miss Universo 2025 por México

La mexicana pasó incómodo momento en su salida del Miss Universo 2025, mientras internautas cuestionaron su victoria y señalaron que representantes como Miss Costa de Marfil o Miss Venezuela podrían haber merecido la corona.

Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión
Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión

La coronación de Fátima Bosch, representante de México, como Miss Universo 2025 generó polémica. La joven de 25 años sucedió a Victoria Kjær, tras vencer a 119 candidatas de todo el mundo. Sin emabrgo, su alegría se vio empañada por los abucheos del público en su salida del Arena de Pak Kret en Tailandia.

Tras la ceremonia, Fátima Bosch fue criticada por seguidores de otras candidatas, principalmente de Costa de Marfil y Venezuela, quienes aseguraban que la corona debería haber sido para Olivia Yacé o Stephany Abasali, respectivamente.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Controversia en la final de Miss Universo 2025: cuestionan la elección de Fátima Bosch como ganadora por México

lr.pe

Fátima Bosch pasó incómodo momento tras ser abucheada al ganar la corona del Miss Universo 2025

Los asistentes, en su mayoría de Tailandia y Filipinas, mostraron su desaprobación durante la salida de la mexicana del evento. En un video difundido en redes sociales, se observa cómo el público abuchea y grita contra Fátima Bosch. La transmisión en vivo fue realizada por una ciudadana venezolana a través de TikTok, mientras en los comentarios los usuarios escribían “fraude”.

La victoria de Fátima Bosch ocurre en medio del altercado que protagonizó días antes con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien la llamó “tonta” por negarse a realizar actividades de promoción del país anfitrión. Este incidente tuvo repercusión internacional y generó apoyo a la mexicana por parte de sus compañeras y figuras públicas, incluyendo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien la reconoció como ejemplo de mujeres que deben alzar la voz ante situaciones injustas.

PUEDES VER: Top 5 del Miss Universo 2025: conoce a las candidatas que brillaron y se ganaron un lugar en la etapa final del certamen

lr.pe

Redes sociales explotan tras coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

El veredicto del certamen también generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el triunfo de México, otros cuestionaron que la corona no recayera en Costa de Marfil o Venezuela. Comentarios como “Fraude”, “México no la dio en pasarela” o “Duela a quien le duela, Fátima ganó y la corona la tiene bien merecida” reflejaron la polarización de opiniones.

El Miss Universo 2025 concluyó entre aplausos y abucheos, consolidando la victoria de Fátima Bosch como un hecho polémico que marcará la historia del certamen y el debate sobre la transparencia y justicia en la elección de las ganadoras.

Comentarios en redes sociales. Foto: TikTok

Comentarios en redes sociales. Foto: TikTok

Notas relacionadas
Controversia en la final de Miss Universo 2025: cuestionan la elección de Fátima Bosch como ganadora por México

Controversia en la final de Miss Universo 2025: cuestionan la elección de Fátima Bosch como ganadora por México

LEER MÁS
Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

LEER MÁS
Karla Bacigalupo envía un mensaje al Perú tras quedar fuera del Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo envía un mensaje al Perú tras quedar fuera del Miss Universo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

LEER MÁS
Fátima Bosch, representante de México, gana el Miss Universo 2025 y se convierte en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

Fátima Bosch, representante de México, gana el Miss Universo 2025 y se convierte en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

LEER MÁS
Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

LEER MÁS
¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

LEER MÁS
Controversia en la final de Miss Universo 2025: cuestionan la elección de Fátima Bosch como ganadora por México

Controversia en la final de Miss Universo 2025: cuestionan la elección de Fátima Bosch como ganadora por México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Entretenimiento

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025