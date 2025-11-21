Fátima Bosch es abucheada en Tailandia tras ser coronada Miss Universo 2025 por México
La mexicana pasó incómodo momento en su salida del Miss Universo 2025, mientras internautas cuestionaron su victoria y señalaron que representantes como Miss Costa de Marfil o Miss Venezuela podrían haber merecido la corona.
La coronación de Fátima Bosch, representante de México, como Miss Universo 2025 generó polémica. La joven de 25 años sucedió a Victoria Kjær, tras vencer a 119 candidatas de todo el mundo. Sin emabrgo, su alegría se vio empañada por los abucheos del público en su salida del Arena de Pak Kret en Tailandia.
Tras la ceremonia, Fátima Bosch fue criticada por seguidores de otras candidatas, principalmente de Costa de Marfil y Venezuela, quienes aseguraban que la corona debería haber sido para Olivia Yacé o Stephany Abasali, respectivamente.
Fátima Bosch pasó incómodo momento tras ser abucheada al ganar la corona del Miss Universo 2025
Los asistentes, en su mayoría de Tailandia y Filipinas, mostraron su desaprobación durante la salida de la mexicana del evento. En un video difundido en redes sociales, se observa cómo el público abuchea y grita contra Fátima Bosch. La transmisión en vivo fue realizada por una ciudadana venezolana a través de TikTok, mientras en los comentarios los usuarios escribían “fraude”.
La victoria de Fátima Bosch ocurre en medio del altercado que protagonizó días antes con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien la llamó “tonta” por negarse a realizar actividades de promoción del país anfitrión. Este incidente tuvo repercusión internacional y generó apoyo a la mexicana por parte de sus compañeras y figuras públicas, incluyendo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien la reconoció como ejemplo de mujeres que deben alzar la voz ante situaciones injustas.
Redes sociales explotan tras coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
El veredicto del certamen también generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el triunfo de México, otros cuestionaron que la corona no recayera en Costa de Marfil o Venezuela. Comentarios como “Fraude”, “México no la dio en pasarela” o “Duela a quien le duela, Fátima ganó y la corona la tiene bien merecida” reflejaron la polarización de opiniones.
El Miss Universo 2025 concluyó entre aplausos y abucheos, consolidando la victoria de Fátima Bosch como un hecho polémico que marcará la historia del certamen y el debate sobre la transparencia y justicia en la elección de las ganadoras.
Comentarios en redes sociales. Foto: TikTok